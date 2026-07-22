РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18395 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Увольнение Сырского
3 123 25

Федоров поздравил Драпатого с должностью главкома ВСУ и позвонил по телефону Сырскому

федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего ВСУ. Он также позвонил по телефону Александру Сырскому и поблагодарил его за работу после решения президента об увольнении.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

О Драпатом

Федоров отметил, что Драпатый станет "новым воздухом и новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость".

Экс-министр обороны назвал генерал-майора Драпатого "голосом перемен, который невозможно было не услышать".

"Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за Независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики", - написал Федоров.

Читайте также: Федорову предложили новую должность в правительстве, связанную с развитием технологической составляющей страны, — Зеленский

О Сырском

По словам Федорова, он позвонил по телефону Сырскому и поблагодарил его за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения.

"Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки. Благодарю всехм причастных!" – добавил он.

Читайте также: Драпатый – новый главнокомандующий ВСУ, – Зеленский

Новый Кабмин и главком ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. И назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: Зеленский провел встречу с Федоровым, было "решающее совещание", - ОП (дополнено)

Автор: 

Александр Сырский (1005) Федоров Михаил (861) Драпатый Михаил (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Привітав нового і під'їпнув старого.
показать весь комментарий
21.07.2026 23:44 Ответить
+8
занавіс... вистава закінчилась. всім акторам - героя України, а верховному-генералісімуса!
показать весь комментарий
21.07.2026 23:44 Ответить
+5
виправивши всі попередні помилки ?

якім чином повернути результати 2019 року
показать весь комментарий
21.07.2026 23:45 Ответить

Загрузка...

 
 