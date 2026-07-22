Федоров поздравил Драпатого с должностью главкома ВСУ и позвонил по телефону Сырскому
Бывший министр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего ВСУ. Он также позвонил по телефону Александру Сырскому и поблагодарил его за работу после решения президента об увольнении.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
О Драпатом
Федоров отметил, что Драпатый станет "новым воздухом и новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость".
Экс-министр обороны назвал генерал-майора Драпатого "голосом перемен, который невозможно было не услышать".
"Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за Независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики", - написал Федоров.
О Сырском
По словам Федорова, он позвонил по телефону Сырскому и поблагодарил его за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения.
"Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки. Благодарю всехм причастных!" – добавил он.
Новый Кабмин и главком ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. И назначил генерала Михаила Драпатого.
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