Федоров поздравил Драпатого с должностью главкома ВСУ и позвонил по телефону Сырскому

Бывший министр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего ВСУ. Он также позвонил по телефону Александру Сырскому и поблагодарил его за работу после решения президента об увольнении.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О Драпатом

Федоров отметил, что Драпатый станет "новым воздухом и новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость".

Экс-министр обороны назвал генерал-майора Драпатого "голосом перемен, который невозможно было не услышать".

"Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за Независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики", - написал Федоров.

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О Сырском

По словам Федорова, он позвонил по телефону Сырскому и поблагодарил его за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения.

"Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки. Благодарю всехм причастных!" – добавил он.

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