Федоров привітав Драпатого із посадою головкома ЗСУ та зателефонував Сирському

Колишній міністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого із призначенням на посаду головнокомандувача ЗСУ. Він також зателефонував Олександру Сирському та подякував тому за роботу після рішення президента щодо звільнення.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Про Драпатого

Федоров зазначив, що Драпатий стане "новим повітрям і новою надією в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість".

Ексміністр оборони назвав генерал-майора Драпатого "голосом змін, який неможливо було не почути".

"Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки", — написав Федоров.

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Про Сирського

За словами Федорова, він зателефонував Сирському і подякував йому за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

"Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки. Дякую всім причетним!" — додав він.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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