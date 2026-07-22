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Новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Скибюк. - Зеленський. ФОТО

Відомо, хто стане новим начальником Генштабу

Президент Володимир Зеленський заявив, що новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Визначили порядок подальших кроків. Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних Сил України – відповідні укази готуються. Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну. Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави", - зазначив президент.

Відомо, хто стане новим начальником Генштабу

Також обговорювали організаційні рішення.

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"Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Подякував Силам оборони України за виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також за ритмічність у виконанні мідстрайків. Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї", - розповів Зеленський.

Обговорювали ситуацію та виконання оборонних завдань на Олександрівському напрямку, на Донеччині та інших напрямках інтенсивних бойових дій.

Відомо, хто стане новим начальником Генштабу

"Дякую всім українським підрозділам за силу й повноцінну реалізацію відповідних операцій. Визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба – наша антибалістична програма "Фрея", робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво "петріотів", а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм.

Дякую Олександру Сирському та Андрію Гнатову! Бажаю Михайлу Драпатому та Ігорю Скибюку бойової удачі, перемог для України та успіху в ураженнях російських окупантів! Слава ЗСУ! Слава Україні!" - підсумував президент.

Також читайте: Залужний про призначення Драпатого: Йому буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте: Федоров привітав Драпатого із посадою головкома ЗСУ та зателефонував Сирському

Автор: 

Генштаб ЗС (8695) Зеленський Володимир (28446) Сирський Олександр (1040) Драпатий Михайло (45)
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