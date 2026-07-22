Новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Скибюк. - Зеленський. ФОТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Визначили порядок подальших кроків. Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних Сил України – відповідні укази готуються. Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну. Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено. Так само разом визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави", - зазначив президент.

Також обговорювали організаційні рішення.

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"Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації. Подякував Силам оборони України за виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також за ритмічність у виконанні мідстрайків. Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї", - розповів Зеленський.

Обговорювали ситуацію та виконання оборонних завдань на Олександрівському напрямку, на Донеччині та інших напрямках інтенсивних бойових дій.

"Дякую всім українським підрозділам за силу й повноцінну реалізацію відповідних операцій. Визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба – наша антибалістична програма "Фрея", робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво "петріотів", а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм.



Дякую Олександру Сирському та Андрію Гнатову! Бажаю Михайлу Драпатому та Ігорю Скибюку бойової удачі, перемог для України та успіху в ураженнях російських окупантів! Слава ЗСУ! Слава Україні!" - підсумував президент.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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