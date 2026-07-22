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Новини Звільнення Сирського
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Залужний про призначення Драпатого: Йому буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно

Залужний прокоментував призначення Драпатого головкомом

Посол у Великій Британії та ексголовком Валерій Залужний прокоментував призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Справа, якій ми присвячуємо усе життя, наповнена, перш за все, моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримають ганьбу.

Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно. Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок", - наголосив він.

Читайте: Федоров привітав Драпатого із посадою головкома ЗСУ та зателефонував Сирському

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте: Драпатий про призначення головкомом ЗСУ: Працюватиму відповідально й з повагою до захисників України

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ЗСУ (9040) Залужний Валерій (810) Драпатий Михайло (35)
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Топ коментарі
+10
ми розуміємо пан Генерал Залужний про шо ви кажете , ми Вас Любимо❤️ Дякуємо Вам і віримо ,шо Генерал Драпатий ❤️ буде вести Україну до перемоги !!!...
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22.07.2026 08:47 Відповісти
+6
А мені соромно, що серед вас не знайшлося жодного Піночета, який би прибрав блазня і Ко
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22.07.2026 08:48 Відповісти
+4
Ми спостерігали чергову дію зеленого шоу від блазня. Антракт, принаймні надіємось... хоч на якийсь час...
Всі раді, всі задоволені, оплески, рейтинги...
І десь в тіньочку рукотворна трагедія Вишневого, десь вже й забулась династія і міндічгейт...
Все як завжди...
Шоумент і актор працює професійно...
От тільки нахіба то все?! В нас війна, в нас люди гинуть. в нас міста і села палають... а зелена мерзота все в своєму амплуа...
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22.07.2026 09:07 Відповісти

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