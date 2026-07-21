Драпатий про призначення головкомом ЗСУ: Працюватиму відповідально й з повагою до захисників України

Михайло Драпатий, який став головнокомандувачем ЗСУ замість звільненого Олександра Сирського, відреагував на нове призначення.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція головкома ЗСУ

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність.

Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам", — наголосив Драпатий.

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Що відомо про Драпатого?

Генерал-майор Михайло Драпатий відомий, зокрема, участю у звільненні окупованого Маріуполя 2014 року. За його наказом 9 травня українські бойові машини піхоти прорвалися через блокпости окупованого міста. У першій БМП, яка перетнула загородження, був і сам Драпатий.

У березні 2022 року він керував обороною Кривого Рогу, тоді окупантів удалося зупинити й стабілізувати лінію зіткнення. Згодом бригадний генерал очолив оперативне угруповання "Херсон" та був одним із командувачів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини.

У лютому 2024-го Драпатого призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. А у травні, на тлі наступу російських військ на північ Харківщини, він також став командувачем оперативно-тактичного угруповання військ "Харків", змінивши Юрія Галушкіна. Наприкінці січня 2024-го його також призначили командувати оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" за сумісництвом із посадою командувача Сухопутних сил.

У листопаді 2024 року Драпатий став командувачем Сухопутних військ ЗСУ. У червні 2025 року його призначили командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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