Драпатый о назначении главкомом ВСУ: Буду работать ответственно и с уважением к защитникам Украины

Михаил Драпатый, ставший главнокомандующим ВСУ вместо уволенного Александра Сырского, отреагировал на новое назначение.

Об этом он написавл в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция главкома ВСУ

"Благодарю Президента Украины за доверие, Министра обороны за поддержку, а Силам Обороны за новый этап службы. Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность".

Благодарен Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинского войска. Я в нем вырос. Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство. Слава нации. Смерть врагам", - подчеркнул Драпатый.

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Что известно о Драпатом?

Генерал-майор Михаил Драпатый известен, в частности, участием в освобождении оккупированного Мариуполя 2014 года. По его приказу 9 мая украинские боевые машины пехоты прорвались через блокпосты оккупированного города. В первой БМП, пересекшей заграждение, был и сам Драпатый.

В марте 2022 года он руководил обороной Кривого Рога, тогда окупантов удалось остановить и стабилизировать линию столкновения. Впоследствии бригадный генерал возглавил оперативную группировку "Херсон" и был одним из командующих, руководивших освобождением правобережья Херсонщины.

В феврале 2024 Драпатого назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ. А в мае, на фоне наступления российских войск на север Харьковщины, он также стал командующим оперативно-тактической группировкой войск "Харьков", сменив Юрия Галушкина. В конце января 2024 его также назначили командовать оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" по совместительству с должностью командующего Сухопутными силами.

В ноябре 2024 Драпатый стал командующим Сухопутными войсками ВСУ. В июне 2025 года он был назначен командующим Объединенных сил ВСУ.

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Новый Кабмин и главком ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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