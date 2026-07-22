Армія сильна і довіряє Драпатому, командування - в надійних руках, - Буданов

Президент Володимир Зеленський ухвалив надзвичайно важливе кадрове рішення щодо оновлення командування Збройними Силами України.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Кирило Буданов, коментуючи відставку Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, наразі головне - управління військами та повна концентрація на фронті, адже ворог пауз у війні не робить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуація була на межі": Кличко згадав спільну роботу із Сирським під час оборони столиці та подякував генералу

Подяка Сирському

"Пане генерале Олександре Сирський, щира вдячність за роки найважчої роботи, за витримку та відданість Україні. Ви зробили для захисту України надзвичайно багато. Оборона Києва, Харківська операція, найважчі ділянки фронту й загалом прийняття командування Збройними Силами в один із найбільш критичних моментів війни.

Ми працювали поруч у цих операціях - разом із ГУР, яке я очолював, і я бачив цю роботу", - зазначив Буданов.

Також читайте: Залужний про призначення Драпатого: Йому буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно

Буданов про Драпатого

Окрім того, він наголосив, що Драпатого знає давно.

"Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга. Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати. Армія сильна, командування - в надійних руках. Ми знаємо, за що стоїмо, і знаємо, куди йдемо. Наша стійкість – це шлях до перемоги.

Ви можете розраховувати на мою повну підтримку й допомогу. Наша сила - в єдності та відповідальності кожного", - резюмує очільник Офісу Президента.

Читайте: Зеленський заявив, що формалізує ухвалені кадрові рішення 22 липня

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте: Драпатий про призначення головкомом ЗСУ: Працюватиму відповідально й з повагою до захисників України