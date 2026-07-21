Зеленський заявив, що формалізує ухвалені кадрові рішення 22 липня

Президент України заявив про підготовку до оформлення нових кадрових рішень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення оформлять офіційно

Глава держави зазначив, що всі ухвалені кроки будуть формалізовані вже 22 липня. За його словами, ці зміни мають посилити Україну та ускладнити ситуацію для Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду з Драпатим, Горбатюком і Апостолом: Ціную об’єктивну оцінку ситуації. ФОТО

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров привітав Драпатого із посадою головкома ЗСУ та зателефонував Сирському