Зеленский заявил, что формализует принятые кадровые решения 22 июля

Президент Украины заявил о подготовке к оформлению новых кадровых решений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Владимира Зеленского.

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Решения оформят официально

Глава государства отметил, что все предпринятые шаги будут формализованы уже 22 июля. По его словам, эти изменения должны усилить Украину и усложнить ситуацию для России.

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