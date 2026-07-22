Зеленский заявил, что формализует принятые кадровые решения 22 июля
Президент Украины заявил о подготовке к оформлению новых кадровых решений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Владимира Зеленского.
Решения оформят официально
Глава государства отметил, что все предпринятые шаги будут формализованы уже 22 июля. По его словам, эти изменения должны усилить Украину и усложнить ситуацию для России.
Новый Кабмин и главком ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. И назначил генерала Михаила Драпатого.
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