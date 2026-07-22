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Новини Звільнення Сирського
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"Ситуація була на межі": Кличко згадав спільну роботу із Сирським під час оборони столиці та подякував генералу

кличко під час оборони Києва

Мер Києва Віталій Кличко розповів про спільну роботу з Олександром Сирським під час оборони Києва і подякував генералу за службу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі після повідомлень про відставку головнокомандувача ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Кличко подякував Сирському після його звільнення

"Хочу подякувати генералу Олександру Сирському. Ми ближче познайомилися в лютому 2022-го під час оборони Києва. Коли треба було оперативно ухвалювати складні рішення, коли ворог стояв біля столиці, майже оточивши її. Мало хто уявляє, як тоді все відбувалося, що і як робили, аби не втратити серце країни. А ситуація була на межі…", - написав Кличко.

Мер зазначив, що за організацію оборони Києва Сирський отримав звання Героя України, а громада столиці присвоїла йому звання "Почесний громадянин міста Києва".

Кличко наголосив, що Сирському довелося брати на себе відповідальність у складній ситуації.

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Коментар Кличка щодо Сирського

"Можна висловлювати претензії, критику, але бойовому генералу це можуть робити, мабуть, тільки військові. Які розуміють суть процесів і ситуацію на полі бою. Бо Сирський виконував свій обовʼязок без телекамер, інтервʼю, дописів у соцмережах. Складний обовʼязок у ситуації, в якій йому доводилося працювати. Дякую, пане генерале! За співпрацю, за професіоналізм!" - написав Кличко.

Він також побажав новому головнокомандувачу ЗСУ подолати виклики нової великої відповідальності. І запевнив, що громада столиці продовжить допомагати Збройним силам України.

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Вчора стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Автор: 

Кличко Віталій (3585) відставка (1512) Сирський Олександр (1040)
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Топ коментарі
+16
І я дякую генералу Сирському не тільки за оборону Києва, а за грамотну оборону України тими силами, які йому надав Верховний Головнокомандувач. Бо Верховний Головнокомандувач починаючи з 2019 року виготовляв не ракети, а асфальтоукладчики і фінансував не ЗСУ, а "Велике крадівництво" і свою шоблу. Але дуже показово, що коли у 2022 році Сирський і Кличко організовували оборону Києва, то невідомий Вова, єрмак, міндіч і їх кум чернишов продовжували будівництво палаців в Козині на гроші, які вкрали у народу. На обороні Києва їх не було.
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22.07.2026 10:02 Відповісти
+7
"Ситуація була на межі"

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22.07.2026 10:00 Відповісти
+6
громада столиці присвоїла йому звання "Почесний громадянин міста Києва"
-----------
Всмысле Киеврада, а не громада, наверное. Потому как я не припомню громадских слушаний/обсуждений по этому поводу. На трамвае может бесплатно ездить?
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22.07.2026 09:59 Відповісти

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