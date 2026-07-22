"Ситуація була на межі": Кличко згадав спільну роботу із Сирським під час оборони столиці та подякував генералу
Мер Києва Віталій Кличко розповів про спільну роботу з Олександром Сирським під час оборони Києва і подякував генералу за службу.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі після повідомлень про відставку головнокомандувача ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Кличко подякував Сирському після його звільнення
"Хочу подякувати генералу Олександру Сирському. Ми ближче познайомилися в лютому 2022-го під час оборони Києва. Коли треба було оперативно ухвалювати складні рішення, коли ворог стояв біля столиці, майже оточивши її. Мало хто уявляє, як тоді все відбувалося, що і як робили, аби не втратити серце країни. А ситуація була на межі…", - написав Кличко.
Мер зазначив, що за організацію оборони Києва Сирський отримав звання Героя України, а громада столиці присвоїла йому звання "Почесний громадянин міста Києва".
Кличко наголосив, що Сирському довелося брати на себе відповідальність у складній ситуації.
Коментар Кличка щодо Сирського
"Можна висловлювати претензії, критику, але бойовому генералу це можуть робити, мабуть, тільки військові. Які розуміють суть процесів і ситуацію на полі бою. Бо Сирський виконував свій обовʼязок без телекамер, інтервʼю, дописів у соцмережах. Складний обовʼязок у ситуації, в якій йому доводилося працювати. Дякую, пане генерале! За співпрацю, за професіоналізм!" - написав Кличко.
Він також побажав новому головнокомандувачу ЗСУ подолати виклики нової великої відповідальності. І запевнив, що громада столиці продовжить допомагати Збройним силам України.
Вчора стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.
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Всмысле Киеврада, а не громада, наверное. Потому как я не припомню громадских слушаний/обсуждений по этому поводу. На трамвае может бесплатно ездить?