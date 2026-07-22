РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14369 посетителей онлайн
Новости Увольнение Сырского
1 820 17

"Ситуация была на грани": Кличко вспомнил совместную работу с Сырским во время обороны столицы и поблагодарил генерала

Кличко во время обороны Киева

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о совместной работе с Александром Сырским во время обороны Киева и поблагодарил генерала за службу.

Об этом он написал в своем Telegram-канале после сообщений об отставке главнокомандующего ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кличко поблагодарил Сырского после его увольнения

"Хочу поблагодарить генерала Александра Сырского. Мы поближе познакомились в феврале 2022 года во время обороны Киева. Когда нужно было оперативно принимать сложные решения, когда враг стоял у столицы, почти окружив ее. Мало кто представляет, как тогда все происходило, что и как делали, чтобы не потерять сердце страны. А ситуация была на грани…", - написал Кличко.

Мэр отметил, что за организацию обороны Киева Сырский получил звание Героя Украины, а громада столицы присвоила ему звание "Почетный гражданин города Киева".

Кличко подчеркнул, что Сирскому пришлось взять на себя ответственность в сложной ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный о назначении Драпатого: Ему будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно

Комментарий Кличко о Сырском

"Можно высказывать претензии, критику, но в отношении боевого генерала это могут делать, пожалуй, только военные. Которые понимают суть процессов и ситуацию на поле боя. Ведь Сырский выполнял свой долг без телекамер, интервью, постов в соцсетях. Сложный долг в ситуации, в которой ему приходилось работать. Спасибо, пане генерал! За сотрудничество, за профессионализм!" - написал Кличко.

Он также пожелал новому главнокомандующему ВСУ преодолеть вызовы новой большой ответственности. И заверил, что жители столицы продолжат помогать Вооруженным силам Украины.

Читайте также: "Передаю преемнику армию, которая не только обороняется, но и наступает. Я буду служить Украине до Победы", - Сырский

Вчера стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский освободил Сырского от должности главнокомандующего ВСУ.

Автор: 

Кличко Виталий (4655) отставка (3153) Александр Сырский (1017)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
І я дякую генералу Сирському не тільки за оборону Києва, а за грамотну оборону України тими силами, які йому надав Верховний Головнокомандувач. Бо Верховний Головнокомандувач починаючи з 2019 року виготовляв не ракети, а асфальтоукладчики і фінансував не ЗСУ, а "Велике крадівництво" і свою шоблу. Але дуже показово, що коли у 2022 році Сирський і Кличко організовували оборону Києва, то невідомий Вова, єрмак, міндіч і їх кум чернишов продовжували будівництво палаців в Козині на гроші, які вкрали у народу. На обороні Києва їх не було.
показать весь комментарий
22.07.2026 10:02 Ответить
+4
громада столиці присвоїла йому звання "Почесний громадянин міста Києва"
-----------
Всмысле Киеврада, а не громада, наверное. Потому как я не припомню громадских слушаний/обсуждений по этому поводу. На трамвае может бесплатно ездить?
показать весь комментарий
22.07.2026 09:59 Ответить
+4
"Ситуація була на межі"

показать весь комментарий
22.07.2026 10:00 Ответить

Загрузка...

 
 