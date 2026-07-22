"Ситуация была на грани": Кличко вспомнил совместную работу с Сырским во время обороны столицы и поблагодарил генерала

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о совместной работе с Александром Сырским во время обороны Киева и поблагодарил генерала за службу.

Об этом он написал в своем Telegram-канале после сообщений об отставке главнокомандующего ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кличко поблагодарил Сырского после его увольнения

"Хочу поблагодарить генерала Александра Сырского. Мы поближе познакомились в феврале 2022 года во время обороны Киева. Когда нужно было оперативно принимать сложные решения, когда враг стоял у столицы, почти окружив ее. Мало кто представляет, как тогда все происходило, что и как делали, чтобы не потерять сердце страны. А ситуация была на грани…", - написал Кличко.

Мэр отметил, что за организацию обороны Киева Сырский получил звание Героя Украины, а громада столицы присвоила ему звание "Почетный гражданин города Киева".

Кличко подчеркнул, что Сирскому пришлось взять на себя ответственность в сложной ситуации.

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Комментарий Кличко о Сырском

"Можно высказывать претензии, критику, но в отношении боевого генерала это могут делать, пожалуй, только военные. Которые понимают суть процессов и ситуацию на поле боя. Ведь Сырский выполнял свой долг без телекамер, интервью, постов в соцсетях. Сложный долг в ситуации, в которой ему приходилось работать. Спасибо, пане генерал! За сотрудничество, за профессионализм!" - написал Кличко.

Он также пожелал новому главнокомандующему ВСУ преодолеть вызовы новой большой ответственности. И заверил, что жители столицы продолжат помогать Вооруженным силам Украины.

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Вчера стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский освободил Сырского от должности главнокомандующего ВСУ.