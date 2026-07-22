"Я передаю преемнику армию, которая не только обороняется, но и наступает. Я буду служить Украине до Победы", - Сырский

Александр Сирский отреагировал на отстранение от должности главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

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Сырский прокомментировал свое увольнение с должности главнокомандующего ВСУ

"Сегодня я покидаю пост главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Прежде чем передать командование, скажу несколько слов. Для каждого офицера это самая большая ответственность - возглавить армию во время большой войны. Я видел эту войну с самого первого дня 2014 года, жил на фронте и знаю цену каждого освобожденного километра украинской земли", - подчеркнул он.

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Экс-главнокомандующий подвел итоги командования армией

Сырский вспомнил, как командовал обороной Киева и наступлением в Харьковской области, когда за считанные недели были освобождены Балаклая, Изюм и Купянск.

"Впоследствии в Донецкой области мы уничтожили самую боеспособную часть российской армии - ЧВК "Вагнер", - напомнил он.

Генерал отметил, что принял командование армией в феврале 2024 года в очень сложное время.

"Продолжалась оборона Авдеевки. Наши подразделения находились в полуокружении. Одним из первых моих приказов на этой должности был приказ организованно выйти из города. Это было трудное решение. Но я его принял, потому что для меня действовал один главный приоритет: сохранение жизни людей.

А дальше был год, который изменил ход этой войны. Вместе мы остановили наступление врага в Харьковской области. Предупредили его наступление в Сумской области. И провели Курскую операцию - впервые в этой войне перенесли боевые действия на территорию противника", - отметил он.

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"Хочу, чтобы это было четко зафиксировано: нашей целью никогда не была оккупация чужой земли. Нашей целью было сорвать подготовленное врагом наступление на Сумы и Харьков, оттянуть его наиболее боеспособные войска и пополнить обменный фонд, чтобы вернуть наших людей из плена. Все это было выполнено.

Мы меняли армию не только на поле боя, но и в ее основе. Мы первыми в мире создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем. Вырастили их от отдельных подразделений до системы, которая сегодня заставляет врага почувствовать, что у него нет безопасных тылов. Мы построили новую противовоздушную оборону: создали отдельное командование беспилотных систем ПВО, сформировали штатные подразделения экипажей дронов-перехватчиков, выстроили эшелонированную систему прикрытия неба над тылом. То, что еще недавно было экспериментом энтузиастов, сегодня каждую ночь сбивает то, что считалось несбиваемым", - добавил он.

Сырский также подчеркнул, что удалось закрыть Черноморский порт в Новороссийске, в настоящее время систематически уничтожается "теневой флот" противника.

По его словам, армию перевели на корпусную структуру, в штабы привели боевых офицеров, и теперь путь к руководящим должностям лежит через фронт.

"Освобождая украинские территории, мы провели успешную Добропольскую операцию и наступательную операцию на Александровском направлении. Продолжаем сдерживать наступление противника на главных направлениях и проводить наступательные операции на отдельных участках фронта", — пишет Сырский.

По его словам, о части операций, которые были осуществлены за эти годы, он не имеет права говорить и сегодня. Об этом расскажет история, впрочем, враг их запомнил.

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Состояние украинской армии

"И о главном - в каком состоянии я передаю поле боя. В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления - с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Для этого есть все необходимое. Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа - война. Должности меняются, а этот принцип - нет. В каком бы статусе я ни находился, я буду служить Украине до Победы", - резюмирует экс-главнокомандующий.