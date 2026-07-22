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Новости Увольнение Сырского
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Армия сильна и доверяет Драпатому, командование - в надежных руках, - Буданов

Кирилл Буданов

Президент Владимир Зеленский принял чрезвычайно важное кадровое решение об обновлении командования Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава ОП Кирилл Буданов, комментируя отставку Александра Сырского и назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, сейчас главное - управление войсками и полная концентрация на фронте, ведь враг не делает пауз в войне.

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Благодарность Сырскому

"Пане генерал Александр Сырский, искренняя благодарность за годы тяжелейшей работы, за выдержку и преданность Украине. Вы сделали для защиты Украины чрезвычайно много. Оборона Киева, Харьковская операция, самые тяжелые участки фронта и в целом принятие командования Вооруженными Силами в один из самых критических моментов войны.

Мы работали бок о бок в этих операциях - вместе с ГУР, которое я возглавлял, и я видел эту работу", - отметил Буданов.

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Буданов о Драпатом

Кроме того, он подчеркнул, что знает Драпатого давно.

"Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережет людей. Армия ему доверяет, и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить. Армия сильна, командование - в надежных руках. Мы знаем, за что боремся, и знаем, куда идем. Наша стойкость - это путь к победе.

Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку и помощь. Наша сила - в единстве и ответственности каждого", - резюмирует глава Офиса Президента.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Буданов Кирилл (615) отставка (3153) Александр Сырский (1017) Драпатый Михаил (43)
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Топ комментарии
+11
а цю балакучу голову , хто питав ?
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22.07.2026 10:51 Ответить
+7
Дай Боже Драпатому Удачі!!
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22.07.2026 11:03 Ответить
+6
Навіть поряд не стояв. Це він просто нагадав про себе, бо почали забувати.
"Рейтинг" сам собою не намалюється 😂
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22.07.2026 11:05 Ответить

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