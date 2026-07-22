Армия сильна и доверяет Драпатому, командование - в надежных руках, - Буданов

Президент Владимир Зеленский принял чрезвычайно важное кадровое решение об обновлении командования Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава ОП Кирилл Буданов, комментируя отставку Александра Сырского и назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, сейчас главное - управление войсками и полная концентрация на фронте, ведь враг не делает пауз в войне.

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Благодарность Сырскому

"Пане генерал Александр Сырский, искренняя благодарность за годы тяжелейшей работы, за выдержку и преданность Украине. Вы сделали для защиты Украины чрезвычайно много. Оборона Киева, Харьковская операция, самые тяжелые участки фронта и в целом принятие командования Вооруженными Силами в один из самых критических моментов войны.

Мы работали бок о бок в этих операциях - вместе с ГУР, которое я возглавлял, и я видел эту работу", - отметил Буданов.

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Буданов о Драпатом

Кроме того, он подчеркнул, что знает Драпатого давно.

"Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережет людей. Армия ему доверяет, и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить. Армия сильна, командование - в надежных руках. Мы знаем, за что боремся, и знаем, куда идем. Наша стойкость - это путь к победе.

Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку и помощь. Наша сила - в единстве и ответственности каждого", - резюмирует глава Офиса Президента.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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