Армия сильна и доверяет Драпатому, командование - в надежных руках, - Буданов
Президент Владимир Зеленский принял чрезвычайно важное кадровое решение об обновлении командования Вооруженными Силами Украины.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава ОП Кирилл Буданов, комментируя отставку Александра Сырского и назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас главное - управление войсками и полная концентрация на фронте, ведь враг не делает пауз в войне.
Благодарность Сырскому
"Пане генерал Александр Сырский, искренняя благодарность за годы тяжелейшей работы, за выдержку и преданность Украине. Вы сделали для защиты Украины чрезвычайно много. Оборона Киева, Харьковская операция, самые тяжелые участки фронта и в целом принятие командования Вооруженными Силами в один из самых критических моментов войны.
Мы работали бок о бок в этих операциях - вместе с ГУР, которое я возглавлял, и я видел эту работу", - отметил Буданов.
Буданов о Драпатом
Кроме того, он подчеркнул, что знает Драпатого давно.
"Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережет людей. Армия ему доверяет, и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить. Армия сильна, командование - в надежных руках. Мы знаем, за что боремся, и знаем, куда идем. Наша стойкость - это путь к победе.
Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку и помощь. Наша сила - в единстве и ответственности каждого", - резюмирует глава Офиса Президента.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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