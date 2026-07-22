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Новини Відставка Федорова
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Українці найбільше довіряють Залужному, Федорову та Буданову, - опитування "Рейтинг"

Кому найбільше довіряють українці: результати опитування

Українці відповіли, кому найбільше довіряють серед посадовців.

Про це свідчать результати опитування "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, респондентів попрпосили оцінити, чи довіряють вони певним посадовцям, політичним і громадським діячам.

"Найбільше довіряють Валерію Залужному (70%), Михайлу Федорову (65%), Кирилу Буданову (62%) і Володимиру Зеленському (59%).

Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському - 23%, Петру Порошенку – 21%", - йдеться в дослідженні.

Соціологи зазначили, що за останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.

Кому найбільше довіряють українці: результати опитування

Читайте: Новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Скибюк. - Зеленський. ФОТО

Методологія

Опитування проводилося 20-21 липня. Всього опитано 1000 респондентів. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Читайте: Федорову запропонував нову посаду в уряді щодо розвитку технологічної складової країни, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28446) опитування (2219) Сирський Олександр (1040) Федоров Михайло (1308)
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Топ коментарі
+4
є ще такі екземпляри, які довіряють заслуженому? послу, який під час війни дисертацію писав і захищав?
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22.07.2026 14:43 Відповісти
+3
ну якщо ти ставиш такі питання то перепис імбіцилів в країні і справді правдивий, вітаю кретиноїд

"Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському - 23%, Петру Порошенку - 21%", - йдеться в дослідженні. "
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22.07.2026 14:48 Відповісти
+3
Є ще такі екземляри, що чомусь вважають, що посол чи дисертація то щось ганебне.
Мало того, послом він став згідно наказу верховного бубочки. Як би не то, він би й досі ЗСУ командував. Але ж т самі екземляри в 19-му захотіли паржать...
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22.07.2026 14:49 Відповісти

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