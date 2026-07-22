Українці найбільше довіряють Залужному, Федорову та Буданову, - опитування "Рейтинг"

Українці відповіли, кому найбільше довіряють серед посадовців.

Про це свідчать результати опитування "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, респондентів попрпосили оцінити, чи довіряють вони певним посадовцям, політичним і громадським діячам.

"Найбільше довіряють Валерію Залужному (70%), Михайлу Федорову (65%), Кирилу Буданову (62%) і Володимиру Зеленському (59%).

Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському - 23%, Петру Порошенку – 21%", - йдеться в дослідженні.

Соціологи зазначили, що за останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.

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Методологія

Опитування проводилося 20-21 липня. Всього опитано 1000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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