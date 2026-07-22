2 350 33
Арахамія є співавтором рішення про звільнення Федорова, - Шабунін
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про безпосередню причетність очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії до відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Про це Шабунін написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Арахамія — співавтор звільнення Федорова
"Арахамія - співавтор звільнення Федорова. Щоб ні в кого не було в цьому сумнівів. Не просто виконавець волі Зеленського (цей відповідає найбільше), а саме співавтор рішення. Чи треба пояснювати, якими мотивами керується Давид Георгійович?", - написав очільник ЦПК.
- Нагадаємо, що раніше керівник відділу розслідувань "УП" Михайло Ткач заявляв, що колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія підтримували ідею відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.
Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нинішня влада увійде у підручник як дуже яскравий негативний приклад, якому треба запобігати демократіям.