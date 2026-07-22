Арахамія є співавтором рішення про звільнення Федорова, - Шабунін

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про безпосередню причетність очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії до відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це Шабунін написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Арахамія — співавтор звільнення Федорова

"Арахамія - співавтор звільнення Федорова. Щоб ні в кого не було в цьому сумнівів. Не просто виконавець волі Зеленського (цей відповідає найбільше), а саме співавтор рішення. Чи треба пояснювати, якими мотивами керується Давид Георгійович?", - написав очільник ЦПК.

Нагадаємо, що раніше керівник відділу розслідувань "УП" Михайло Ткач заявляв, що колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія підтримували ідею відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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