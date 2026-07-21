Шестой день протеста за возвращение Федорова и увольнение Сырского продолжается в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
Вечером 21 июля в Киеве граждане Украины уже в шестой раз вышли на протест против отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Требования остаются прежними
Сегодня на площади Ивана Франко в Киеве людей значительно меньше, чем в предыдущие дни. Несмотря на воздушную тревогу в Киеве, а также местами дождливую погоду, люди не покидают митинг, который продолжается уже 6 дней.
Украинцы просят вернуть Федорова, уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вместо него назначить командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого. Люди говорят, что будут приходить сюда и дальше, пока власть не отреагирует.
Кроме того, толпа требует ротации военных и скандирует: "Депутаты, на работу!"
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
- 20 июля
Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ
Михаилом Драпатым и другими.
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