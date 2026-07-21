Шестой день протеста за возвращение Федорова и увольнение Сырского продолжается в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 21 июля в Киеве граждане Украины уже в шестой раз вышли на протест против отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Требования остаются прежними

Сегодня на площади Ивана Франко в Киеве людей значительно меньше, чем в предыдущие дни. Несмотря на воздушную тревогу в Киеве, а также местами дождливую погоду, люди не покидают митинг, который продолжается уже 6 дней.

Украинцы просят вернуть Федорова, уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вместо него назначить командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого. Люди говорят, что будут приходить сюда и дальше, пока власть не отреагирует.

Кроме того, толпа требует ротации военных и скандирует: "Депутаты, на работу!"

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

20 июля Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым и другими.

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