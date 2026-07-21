Шостий день протесту за повернення Федорова та звільнення Сирського триває у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 21 липня у Києві громадяни України вже вшосте вийшли на протест проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ з місця події.
Вимоги незмінні
Сьогодні людей на площі Івана Франка у Києві значно менше, ніж у попередні дні. Попри повітряну тривогу у Києві, а також місцями дощову погоду, люди не покидають мітингу, який триває вже 6 день.
Українці просять повернути Федорова, звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського та замість нього поставити командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого. Люди кажуть, що приходитимуть сюди й далі, поки влада не відреагує.
Крім того, натовп вимагає ротацій військових та скандує: "Депутати на роботу!".
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
- 20 липня
Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
Михайлом Драпатим тощо.
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