УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11830 відвідувачів онлайн
Новини Відставка Федорова
4 608 50

Я запропонував Федорову кілька посад, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову кілька посад.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я запропонував йому кілька посад, остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, - віце-прем'єр-міністр України по військових новаціях", - сказав він.

Читайте: Акція на підтримку Федорова сьомий день триває в містах України. ФОТОрепортаж

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Дивіться: Зеленський і прем’єр Ірландії Мартін ушанували пам’ять загиблих українських воїнів. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28460) Федоров Михайло (1317)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
а міністр оборони серед них був?
показати весь коментар
23.07.2026 14:24 Відповісти
+22
Зеленський хоче продовжувати корупцію на військових закупівлях, а Федоров не хоче в цьому приймати участь. Саме це і стало причиною відставки Федорова і причиною подальшого усунення Федорова від військових закупівель! Або Федоров повертається на посаду міністра оборони, або Зеленський йде у відставку!
показати весь коментар
23.07.2026 14:32 Відповісти
+20
показати весь коментар
23.07.2026 14:25 Відповісти

Завантаження...

 
 