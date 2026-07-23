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Я запропонував Федорову кілька посад, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову кілька посад.
Про це глава держави заявив під час пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я запропонував йому кілька посад, остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, - віце-прем'єр-міністр України по військових новаціях", - сказав він.
Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
Топ коментарі
+24 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар23.07.2026 14:24 Відповісти Посилання
+22 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар23.07.2026 14:32 Відповісти Посилання
+20 Перехватчик
показати весь коментар23.07.2026 14:25 Відповісти Посилання
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