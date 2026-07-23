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Новости Отставка Федорова
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"Я предложил Федорову несколько должностей", - Зеленский

Какие должности предложил Зеленский Федорову?

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову несколько должностей.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я предложил ему несколько должностей, последняя из которых, чтобы не вдаваться в подробности всех наших встреч, - вице-премьер-министр Украины по военным реформам", - сказал он.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24935) Федоров Михаил (887)
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Топ комментарии
+21
а міністр оборони серед них був?
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23.07.2026 14:24 Ответить
+17
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23.07.2026 14:25 Ответить
+17
Зеленський хоче продовжувати корупцію на військових закупівлях, а Федоров не хоче в цьому приймати участь. Саме це і стало причиною відставки Федорова і причиною подальшого усунення Федорова від військових закупівель! Або Федоров повертається на посаду міністра оборони, або Зеленський йде у відставку!
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23.07.2026 14:32 Ответить

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