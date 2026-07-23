Зеленский и премьер Ирландии Мартин почтили память погибших украинских воинов. ВИДЕО

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Микхол Мартин почтили память погибших украинских воинов.

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Так, лидеры прошли вдоль Стены памяти у Михайловского собора и отдали дань уважения павшим защитникам и защитницам Украины.

Почтение памяти

"Мы ценим неизменное уважение Ирландии к нашему народу. Сегодня премьер-министр Ирландии Микхол Мартин начал свой визит в Украину с почтения памяти наших погибших воинов. Точно так же Ирландия начала и свое председательство в Совете ЕС - с дани уважения тем, кто сегодня защищает всю Европу, украинскому народу. Благодарим Ирландию за эту солидарность с Украиной и нашим народом.

Вечная слава всем нашим защитникам и защитницам, отдавшим свои жизни в борьбе за наше государство, за украинский народ и за сохранение безопасности Европы. Светлая память каждому и каждой", - отметил Зеленский.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев с официальным визитом. Он проведет ряд встреч с руководством Украины, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером парламента Русланом Стефанчуком.

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