Зеленський і прем’єр Ірландії Мартін ушанували пам’ять загиблих українських воїнів. ВIДЕО
У Києві Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін ушанували пам’ять загиблих українських воїнів.
Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Так, лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.
Ушанування пам’яті
"Цінуємо незмінну повагу Ірландії до наших людей. Сьогодні свій візит до України Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін розпочав із вшанування пам’яті наших загиблих воїнів. Так само Ірландія розпочала й своє головування в Раді ЄС – із шани до тих, хто сьогодні захищає всю Європу, до Українського народу. Дякуємо Ірландії за цю солідарність з Україною та нашими людьми.
Вічна шана всім нашим захисникам і захисницям, які віддали свої життя у боротьбі за нашу державу, за Український народ і за збереження безпеки Європи. Світла пам’ять кожному й кожній", - зазначив Зеленський.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва з офіційним візитом. Він проведе низку зустрічей із керівництвом України, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та головою парламенту Русланом Стефанчуком.
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