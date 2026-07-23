Зеленський і прем’єр Ірландії Мартін ушанували пам’ять загиблих українських воїнів. ВIДЕО

У Києві Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін ушанували пам’ять загиблих українських воїнів.

Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Так, лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.

Ушанування пам’яті

"Цінуємо незмінну повагу Ірландії до наших людей. Сьогодні свій візит до України Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін розпочав із вшанування пам’яті наших загиблих воїнів. Так само Ірландія розпочала й своє головування в Раді ЄС – із шани до тих, хто сьогодні захищає всю Європу, до Українського народу. Дякуємо Ірландії за цю солідарність з Україною та нашими людьми.

Вічна шана всім нашим захисникам і захисницям, які віддали свої життя у боротьбі за нашу державу, за Український народ і за збереження безпеки Європи. Світла пам’ять кожному й кожній", - зазначив Зеленський.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва з офіційним візитом. Він проведе низку зустрічей із керівництвом України, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та головою парламенту Русланом Стефанчуком.

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