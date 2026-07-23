Прем’єр Ірландії Мартін прибув до Києва: заплановані зустрічі із Зеленським та Стефанчуком
Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва з офіційним візитом. Очільник уряду країни, яка нині головує у Раді Європейського Союзу, проведе низку зустрічей із керівництвом України, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та головою парламенту Русланом Стефанчуком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Irish Examiner.
Основними темами стануть переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу та реалізація внутрішніх реформ.
Окрім цього, глава ірландського уряду проведе зустріч із прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, який очолив Кабінет Міністрів минулого тижня.
Ознайомлення з наслідками російських атак
Програма поїздки також передбачає відвідання цивільних районів Києва, які постраждали внаслідок останніх російських ударів.
Мартін зустрінеться з представниками міжнародних організацій та благодійних фондів, що за фінансової підтримки Ірландії допомагають людям, які постраждали від російських атак. Також запланована зустріч із представниками ірландської громади в українській столиці.
Підтримка України – серед пріоритетів головування Ірландії в ЄС
Напередодні візиту Міхол Мартін заявив, що його поїздка відбувається на початку головування Ірландії в Раді ЄС і покликана підтвердити незмінну солідарність Ірландії та всього Європейського Союзу з Україною.
За його словами, попри понад чотири роки повномасштабної російської агресії Україна продовжує демонструвати стійкість і мужність, особливо на тлі посилення атак на Київ та інші регіони країни.
Ірландський прем’єр наголосив, що підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів головування Ірландії в Раді ЄС. Він додав, що візит дасть змогу особисто обговорити з президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Сергієм Корецьким поточну ситуацію в Україні та першочергові потреби українського уряду.
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