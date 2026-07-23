Прем’єр Ірландії Мартін прибув до Києва: заплановані зустрічі із Зеленським та Стефанчуком

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва з офіційним візитом. Очільник уряду країни, яка нині головує у Раді Європейського Союзу, проведе низку зустрічей із керівництвом України, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та головою парламенту Русланом Стефанчуком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Irish Examiner.

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Основними темами стануть переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу та реалізація внутрішніх реформ.

Окрім цього, глава ірландського уряду проведе зустріч із прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, який очолив Кабінет Міністрів минулого тижня.

Ознайомлення з наслідками російських атак

Програма поїздки також передбачає відвідання цивільних районів Києва, які постраждали внаслідок останніх російських ударів.

Мартін зустрінеться з представниками міжнародних організацій та благодійних фондів, що за фінансової підтримки Ірландії допомагають людям, які постраждали від російських атак. Також запланована зустріч із представниками ірландської громади в українській столиці.

Підтримка України – серед пріоритетів головування Ірландії в ЄС

Напередодні візиту Міхол Мартін заявив, що його поїздка відбувається на початку головування Ірландії в Раді ЄС і покликана підтвердити незмінну солідарність Ірландії та всього Європейського Союзу з Україною.

За його словами, попри понад чотири роки повномасштабної російської агресії Україна продовжує демонструвати стійкість і мужність, особливо на тлі посилення атак на Київ та інші регіони країни.

Ірландський прем’єр наголосив, що підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів головування Ірландії в Раді ЄС. Він додав, що візит дасть змогу особисто обговорити з президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Сергієм Корецьким поточну ситуацію в Україні та першочергові потреби українського уряду.

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