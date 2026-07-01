Ірландія завершує розслідування щодо постачання глинозему для російського ВПК, - прем’єр Мартін

Уряд Ірландії завершує розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему із заводу Aughinish Alumina, що у графстві Лімерик.

Про це заявив глава уряду Ірландії Міхол Мартін на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Розслідування завершують

Повідомлення про те, що ірландський глинозем потрапляє у ланцюги постачання, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, викликали стурбованість в Україні.

За словами Мартіна, Ірландія розпочала розслідування відповідних повідомлень.

"Я пояснив Володимирові (Зеленському. – ред.), що ми закінчуємо розслідування, і ми отримали всі факти щодо цієї проблеми. Я думаю, що потім ми винесемо це на розгляд комісії. Ми не хочемо бути в ситуації, коли матеріали, які виробляються на підприємстві в Ірландії, відправляються в Росію на підтримку їх воєнної машини", - сказав прем'єр Ірландії.

Зеленський зі свого боку підкреслив, що кожна тонна сировини, яка потрапляє до Росії, використовується проти України у війні.

"Ми вдячні уряду, команді Міхола, що Ірландія проводить відповідне розслідування. Ми дуже надіємось на результат, позитивний для нас. І дуже надіємось, що цього не треба буде чекати місяці",- сказав глава держави.

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Що передувало?

Напередодні видання Financial Times писало, що алюмінієвий завод Aughinish в Ірландії, підконтрольний компанії "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски, може постачати глинозем для потреб військово-промислового комплексу РФ.

Україна привітала рішення влади Ірландії розпочати офіційне розслідування щодо експорту в РФ глинозему з ірландського заводу Aughinish Alumina, який пов’язують із російським "Русалом".

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