Ирландия завершает расследование по поводу поставок глинозема для российского ВПК, — премьер Мартин

Правительство Ирландии завершает расследование сообщений об экспорте глинозема в Россию с завода Aughinish Alumina, расположенного в графстве Лимерик.

Об этом заявил глава правительства Ирландии Михол Мартин на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

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Расследование завершается

Сообщения о том, что ирландский глинозем попадает в цепочки поставок, связанные с российским военно-промышленным комплексом, вызвали обеспокоенность в Украине.

По словам Мартина, Ирландия начала расследование соответствующих сообщений.

"Я объяснил Владимиру (Зеленскому. — Ред.), что мы завершаем расследование и получили все факты по этой проблеме. Я думаю, что затем мы вынесем это на рассмотрение комиссии. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда материалы, производимые на предприятии в Ирландии, отправляются в Россию для поддержки их военной машины", — сказал премьер-министр Ирландии.

Зеленский, со своей стороны, подчеркнул, что каждая тонна сырья, попадающая в Россию, используется против Украины в войне.

"Мы благодарны правительству, команде Михола за то, что Ирландия проводит соответствующее расследование. Мы очень надеемся на положительный для нас результат. И очень надеемся, что ждать его не придется месяцами", — сказал глава государства.

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Что этому предшествовало?

Накануне издание Financial Times писало, что алюминиевый завод Aughinish в Ирландии, подконтрольный компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, может поставлять глинозем для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Украина приветствовала решение властей Ирландии начать официальное расследование по поводу экспорта в РФ глинозема с ирландского завода Aughinish Alumina, который связывают с российским "Русалом".

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