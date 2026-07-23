Премьер Ирландии Мартин прибыл в Киев: запланированы встречи с Зеленским и Стефанчуком

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев с официальным визитом. Глава правительства страны, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза, проведет ряд встреч с руководством Украины, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером парламента Русланом Стефанчуком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Irish Examiner.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Основными темами станут переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз и реализация внутренних реформ.

Кроме того, глава ирландского правительства встретится с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, который возглавил Кабинет министров на прошлой неделе.

Ознакомление с последствиями российских атак

Программа поездки также предусматривает посещение гражданских районов Киева, пострадавших в результате последних российских ударов.

Мартин встретится с представителями международных организаций и благотворительных фондов, которые при финансовой поддержке Ирландии помогают людям, пострадавшим от российских атак. Также запланирована встреча с представителями ирландской общины в украинской столице.

Поддержка Украины – среди приоритетов председательства Ирландии в ЕС

Накануне визита Михол Мартин заявил, что его поездка проходит в начале председательства Ирландии в Совете ЕС и призвана подтвердить неизменную солидарность Ирландии и всего Европейского Союза с Украиной.

По его словам, несмотря на более чем четыре года полномасштабной российской агрессии, Украина продолжает демонстрировать стойкость и мужество, особенно на фоне усиления атак на Киев и другие регионы страны.

Ирландский премьер подчеркнул, что поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов председательства Ирландии в Совете ЕС. Он добавил, что визит позволит лично обсудить с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Сергеем Корецким текущую ситуацию в Украине и первоочередные потребности украинского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия завершает расследование по поводу поставок глинозема для российского ВПК, - премьер Мартин