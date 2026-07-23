Премьер Ирландии Мартин прибыл в Киев: запланированы встречи с Зеленским и Стефанчуком
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев с официальным визитом. Глава правительства страны, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза, проведет ряд встреч с руководством Украины, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером парламента Русланом Стефанчуком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Irish Examiner.
Основными темами станут переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз и реализация внутренних реформ.
Кроме того, глава ирландского правительства встретится с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, который возглавил Кабинет министров на прошлой неделе.
Ознакомление с последствиями российских атак
Программа поездки также предусматривает посещение гражданских районов Киева, пострадавших в результате последних российских ударов.
Мартин встретится с представителями международных организаций и благотворительных фондов, которые при финансовой поддержке Ирландии помогают людям, пострадавшим от российских атак. Также запланирована встреча с представителями ирландской общины в украинской столице.
Поддержка Украины – среди приоритетов председательства Ирландии в ЕС
Накануне визита Михол Мартин заявил, что его поездка проходит в начале председательства Ирландии в Совете ЕС и призвана подтвердить неизменную солидарность Ирландии и всего Европейского Союза с Украиной.
По его словам, несмотря на более чем четыре года полномасштабной российской агрессии, Украина продолжает демонстрировать стойкость и мужество, особенно на фоне усиления атак на Киев и другие регионы страны.
Ирландский премьер подчеркнул, что поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов председательства Ирландии в Совете ЕС. Он добавил, что визит позволит лично обсудить с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Сергеем Корецким текущую ситуацию в Украине и первоочередные потребности украинского правительства.
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