Зеленський під час зустрічі з прем’єром Ірландії Мартіном запропонував долучитися до Drone Deal
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Дубліні запропонував укласти Drone Deal.
Про це глава держави розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Підтримка з боку Ірландії
"Ірландія дуже підтримує Україну протягом усіх років цієї війни Росії проти нашої незалежності. Попри нейтральний статус країни Ірландія не залишилася нейтральною у своїх почуттях. Подякував за це прем’єр-міністру Мікхолу Мартіну під час нашої зустрічі в Дубліні", - розповів глава держави.
Відкриття наступних кластерів
Лідери, зокрема, говорили про ірландське головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних пів року.
"За цей час Україна сподівається відкрити п’ять кластерів і змістовно рухатись у перемовинах. Також треба зробити додаткові кроки у безпековій співпраці, і передусім це стосується європейської антибалістичної програми", - зазначив Зеленський.
Співпраця в галузі безпілотників
Крім того, під час зустрічі йшлося про співпрацю в галузі дронів.
"Я запропонував Ірландії наш формат Drone Deal, який дозволяє побудувати пряму і дієву співпрацю щодо найсучасніших технологій, які перевірені війною", - заявив глава держави.
Також Зеленський і Мартін говорили про додаткові санкційні кроки проти Росії, які можуть допомогти наблизити реальне закінчення цієї війни.
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