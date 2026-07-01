Зеленський під час зустрічі з прем’єром Ірландії Мартіном запропонував долучитися до Drone Deal

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Дубліні запропонував укласти Drone Deal.

Про це глава держави розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Підтримка з боку Ірландії

"Ірландія дуже підтримує Україну протягом усіх років цієї війни Росії проти нашої незалежності. Попри нейтральний статус країни Ірландія не залишилася нейтральною у своїх почуттях. Подякував за це прем’єр-міністру Мікхолу Мартіну під час нашої зустрічі в Дубліні", - розповів глава держави.

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Відкриття наступних кластерів

Лідери, зокрема, говорили про ірландське головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних пів року.

"За цей час Україна сподівається відкрити п’ять кластерів і змістовно рухатись у перемовинах. Також треба зробити додаткові кроки у безпековій співпраці, і передусім це стосується європейської антибалістичної програми", - зазначив Зеленський.

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Співпраця в галузі безпілотників

Крім того, під час зустрічі йшлося про співпрацю в галузі дронів.

"Я запропонував Ірландії наш формат Drone Deal, який дозволяє побудувати пряму і дієву співпрацю щодо найсучасніших технологій, які перевірені війною", - заявив глава держави.

Також Зеленський і Мартін говорили про додаткові санкційні кроки проти Росії, які можуть допомогти наблизити реальне закінчення цієї війни.

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