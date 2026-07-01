Зеленский во время встречи с премьером Ирландии Мартином предложил присоединиться к Drone Deal
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине предложил заключить Drone Deal.
Об этом глава государства рассказал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Поддержка со стороны Ирландии
"Ирландия очень поддерживает Украину на протяжении всех лет этой войны России против нашей независимости. Несмотря на нейтральный статус страны, Ирландия не осталась нейтральной в своих чувствах. Поблагодарил за это премьер-министра Михола Мартина во время нашей встречи в Дублине", — рассказал глава государства.
Открытие новых кластеров
Лидеры, в частности, обсуждали ирландское председательство в Совете Европейского Союза в течение следующих полугода.
"За это время Украина надеется открыть пять кластеров и добиться существенного прогресса в переговорах. Также необходимо предпринять дополнительные шаги в области сотрудничества в сфере безопасности, и в первую очередь это касается европейской антибаллистической программы", — отметил Зеленский.
Сотрудничество в сфере беспилотников
Кроме того, во время встречи речь шла о сотрудничестве в сфере дронов.
"Я предложил Ирландии наш формат Drone Deal, который позволяет наладить прямое и эффективное сотрудничество в области самых современных технологий, проверенных войной", — заявил глава государства.
Также Зеленский и Мартин обсуждали дополнительные санкционные меры против России, которые могут помочь приблизить реальное окончание этой войны.
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