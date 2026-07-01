Зеленский во время встречи с премьером Ирландии Мартином предложил присоединиться к Drone Deal

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине предложил заключить Drone Deal.

Об этом глава государства рассказал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Поддержка со стороны Ирландии

"Ирландия очень поддерживает Украину на протяжении всех лет этой войны России против нашей независимости. Несмотря на нейтральный статус страны, Ирландия не осталась нейтральной в своих чувствах. Поблагодарил за это премьер-министра Михола Мартина во время нашей встречи в Дублине", — рассказал глава государства.

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Открытие новых кластеров

Лидеры, в частности, обсуждали ирландское председательство в Совете Европейского Союза в течение следующих полугода.

"За это время Украина надеется открыть пять кластеров и добиться существенного прогресса в переговорах. Также необходимо предпринять дополнительные шаги в области сотрудничества в сфере безопасности, и в первую очередь это касается европейской антибаллистической программы", — отметил Зеленский.

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Сотрудничество в сфере беспилотников

Кроме того, во время встречи речь шла о сотрудничестве в сфере дронов.

"Я предложил Ирландии наш формат Drone Deal, который позволяет наладить прямое и эффективное сотрудничество в области самых современных технологий, проверенных войной", — заявил глава государства.

Также Зеленский и Мартин обсуждали дополнительные санкционные меры против России, которые могут помочь приблизить реальное окончание этой войны.

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