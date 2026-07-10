Нові санкції ЄС змінять позицію Кремля щодо війни та змусять Путіна сісти за стіл переговорів, - глава Мінфіну Ірландії Гарріс

21-й пакет санкцій ЄС має посилити економічний тиск на Росію та наблизити початок реальних мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань заявив міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я дуже сподіваюся, що найближчими днями Європейський Союз зможе ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, тому що ми як міністри фінансів знаємо, що бити по економіці Росії – це найкращий спосіб спробувати змінити розрахунки Путіна щодо ... вторгнення в Україну", – сказав міністр.

Гарріс наголосив, що, на його думку, санкції – це "максимальний важіль впливу", який Європейський Союз має на Росію.

"Ми вже знаємо, що санкції мають дійсно значний вплив на економіку Росії. І має настати переломний момент, коли ми змусимо Путіна сісти за стіл переговорів і погодитися на тривалий, справедливий та міцний мир для України", – сказав міністр фінансів.

Путін поки не демонструє готовності до переговорів

Водночас міністр визнав, що наразі російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до переговорів, тому міжнародний тиск на Кремль необхідно лише посилювати.

Коментуючи ситуацію навколо заводу з виробництва глинозему в Ірландії, продукція якого потенційно може використовуватися російським військово-промисловим комплексом, Гарріс зазначив, що уряд країни дотримується прозорої позиції. За його словами, національне розслідування вже наближається до завершення, після чого Європейська комісія має оцінити його результати та ухвалити рішення щодо можливого запровадження санкцій проти цієї сировини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про 21-й пакет санкцій ЄС: У росіян має "економічно горіти земля під ногами"

Міністр також повідомив, що президент України Володимир Зеленський був поінформований про перебіг розслідування під час свого останнього візиту до Дубліна, де взяв участь у заходах з нагоди початку головування Ірландії в Раді Європейського Союзу.

Що передувало?