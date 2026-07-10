Сибіга про 21-й пакет санкцій ЄС: У росіян має "економічно горіти земля під ногами"
Глава МЗС України Андрій Сибіга озвучив очікування щодо 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Міністр зазначив, що візьме участь у зустрічі Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі 13 липня.
Вона складатиметься із двох частин. Перша буде присвячена поверненню утримуваних Росією цивільних, зокрема дітей, а друга - політична.
"Звичайно, що санкції, посилення наших оборонних спроможностей, енергетика напередодні зими і відкриття кластерів - наш шлях для набуття повноправного членства в Європейському Союзі", - сказав Сибіга.
Також главу МЗС попросили прокоментувати обговорення ухвалення у ЄС "полегшеного" варіанту санкцій проти РФ.
"Я не знаю, що таке "полегшені", я знаю, що таке дієві санкції. Ми наполягаємо на дієвих пакетах санкцій, від яких у росіян має економічно горіти земля під ногами, так як вона горить від наших далекобійних спеціальних санкцій", - наголосив міністр.
Що передувало?
- Франція та Італія занепокоєні новими санкційними пропозиціями ЄС щодо Росії, зокрема забороною в’їзду колишнім військовим та змінами у нафтовій політиці.
- За даними ЗМІ, ЄС може пом’якшити заборону на в’їзд для учасників війни РФ.
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