Сибіга про 21-й пакет санкцій ЄС: У росіян має "економічно горіти земля під ногами"

Глава МЗС України Андрій Сибіга озвучив очікування щодо 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Міністр зазначив, що візьме участь у зустрічі Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі 13 липня.

Вона складатиметься із двох частин. Перша буде присвячена поверненню утримуваних Росією цивільних, зокрема дітей, а друга - політична.

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"Звичайно, що санкції, посилення наших оборонних спроможностей, енергетика напередодні зими і відкриття кластерів - наш шлях для набуття повноправного членства в Європейському Союзі", - сказав Сибіга.

Також главу МЗС попросили прокоментувати обговорення ухвалення у ЄС "полегшеного" варіанту санкцій проти РФ.

"Я не знаю, що таке "полегшені", я знаю, що таке дієві санкції. Ми наполягаємо на дієвих пакетах санкцій, від яких у росіян має економічно горіти земля під ногами, так як вона горить від наших далекобійних спеціальних санкцій", - наголосив міністр.

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Що передувало?

Франція та Італія занепокоєні новими санкційними пропозиціями ЄС щодо Росії, зокрема забороною в’їзду колишнім військовим та змінами у нафтовій політиці.

За даними ЗМІ, ЄС може пом’якшити заборону на в’їзд для учасників війни РФ.

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