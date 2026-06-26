Нові санкції ЄС: Франція та Італія проти жорстких обмежень щодо РФ, - Bloomberg

Франція та Італія занепокоєні новими санкційними пропозиціями ЄС щодо Росії, зокрема забороною в’їзду колишнім військовим та змінами у нафтовій політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані з перебігом переговорів джерела.

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Йдеться про один із пунктів проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який планують обговорити країни-члени.

Побоювання щодо розширення обмежень

За даними співрозмовників, Рим і Париж не заперечують ідеї недопуску до ЄС колишніх російських військових, однак побоюються, що чинна редакція може фактично призвести до ширшої заборони на в’їзд для громадян Росії загалом.

Крім того, обидві країни вважають, що такі обмеження доцільніше запроваджувати через візову політику, а не в межах санкційного механізму ЄС.

Складність перевірки участі у бойових діях

Одним із ключових застережень є складність практичного застосування запропонованих правил.

Європейські дипломати зазначають, що нова норма фактично покладає на держави-члени обов’язок самостійно визначати, чи брала особа участь у бойових діях, що ускладнює реалізацію рішення.

Обговорення ширшого санкційного пакета

Окрім питання в’їзду, у межах 21-го пакета санкцій також розглядаються:

нові обмеження проти банків та операторів криптовалют;

заходи проти суден "тіньового флоту";

можливе розширення санкцій на перевезення російського скрапленого газу;

дискусії щодо механізму обмеження ціни на російську нафту.

Частина країн також висловлює занепокоєння щодо пропозицій обмежити імпорт окремих видів російської рибної продукції.

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