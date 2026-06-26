РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9685 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС против России
2 221 22

Новые санкции ЕС: Франция и Италия против жестких ограничений в отношении РФ, - Bloomberg

В ЕС обсуждают новый пакет санкций против России

Франция и Италия обеспокоены новыми предложениями ЕС о введении санкций в отношении России, в частности запретом на въезд бывшим военным и изменениями в нефтяной политике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет об одном из пунктов проекта 21-го пакета санкций ЕС против России, который планируют обсудить страны-члены.

Опасения по поводу расширения ограничений

По данным собеседников, Рим и Париж не возражают против идеи недопуска в ЕС бывших российских военных, однако опасаются, что действующая редакция может фактически привести к более широкому запрету на въезд для граждан России в целом.

Кроме того, обе страны считают, что такие ограничения целесообразнее вводить через визовую политику, а не в рамках санкционного механизма ЕС.

Сложность проверки участия в боевых действиях

Одним из ключевых замечаний является сложность практического применения предложенных правил.

Европейские дипломаты отмечают, что новая норма фактически возлагает на государства-члены обязанность самостоятельно определять, принимало ли лицо участие в боевых действиях, что затрудняет реализацию решения.

Обсуждение более широкого пакета санкций

Помимо вопроса о въезде, в рамках 21-го пакета санкций также рассматриваются:

  • новые ограничения в отношении банков и операторов криптовалют;
  • меры против судов "теневого флота";
  • возможное расширение санкций на перевозку российского сжиженного газа;
  • дискуссии о механизме ограничения цены на российскую нефть.

Часть стран также выражает обеспокоенность в связи с предложениями ограничить импорт отдельных видов российской рыбной продукции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС продлил экономические санкции против РФ на год, - СМИ

Автор: 

Италия (1743) санкции (12086) Франция (3747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ага, "міліонери" новоспечені не приїдуть тратити криваві гроші. Тьху млять.
показать весь комментарий
26.06.2026 07:49 Ответить
+3
можливе розширення санкцій на перевезення російського скрапленого газу

частина країн також висловлює занепокоєння щодо пропозицій обмежити імпорт окремих видів російської рибної продукції.

И рыбку съесть и на трубу присесть))
показать весь комментарий
26.06.2026 07:49 Ответить
+3
С запретом давать статус беженцев украинским мужчинам призывного возраста у них как-то всё плавно идёт.
показать весь комментарий
26.06.2026 07:52 Ответить

Загрузка...

 
 