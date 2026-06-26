Новые санкции ЕС: Франция и Италия против жестких ограничений в отношении РФ, - Bloomberg
Франция и Италия обеспокоены новыми предложениями ЕС о введении санкций в отношении России, в частности запретом на въезд бывшим военным и изменениями в нефтяной политике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.
Речь идет об одном из пунктов проекта 21-го пакета санкций ЕС против России, который планируют обсудить страны-члены.
Опасения по поводу расширения ограничений
По данным собеседников, Рим и Париж не возражают против идеи недопуска в ЕС бывших российских военных, однако опасаются, что действующая редакция может фактически привести к более широкому запрету на въезд для граждан России в целом.
Кроме того, обе страны считают, что такие ограничения целесообразнее вводить через визовую политику, а не в рамках санкционного механизма ЕС.
Сложность проверки участия в боевых действиях
Одним из ключевых замечаний является сложность практического применения предложенных правил.
Европейские дипломаты отмечают, что новая норма фактически возлагает на государства-члены обязанность самостоятельно определять, принимало ли лицо участие в боевых действиях, что затрудняет реализацию решения.
Обсуждение более широкого пакета санкций
Помимо вопроса о въезде, в рамках 21-го пакета санкций также рассматриваются:
- новые ограничения в отношении банков и операторов криптовалют;
- меры против судов "теневого флота";
- возможное расширение санкций на перевозку российского сжиженного газа;
- дискуссии о механизме ограничения цены на российскую нефть.
Часть стран также выражает обеспокоенность в связи с предложениями ограничить импорт отдельных видов российской рыбной продукции.
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частина країн також висловлює занепокоєння щодо пропозицій обмежити імпорт окремих видів російської рибної продукції.
И рыбку съесть и на трубу присесть))