Новые санкции ЕС: Франция и Италия против жестких ограничений в отношении РФ, - Bloomberg

Франция и Италия обеспокоены новыми предложениями ЕС о введении санкций в отношении России, в частности запретом на въезд бывшим военным и изменениями в нефтяной политике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

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Речь идет об одном из пунктов проекта 21-го пакета санкций ЕС против России, который планируют обсудить страны-члены.

Опасения по поводу расширения ограничений

По данным собеседников, Рим и Париж не возражают против идеи недопуска в ЕС бывших российских военных, однако опасаются, что действующая редакция может фактически привести к более широкому запрету на въезд для граждан России в целом.

Кроме того, обе страны считают, что такие ограничения целесообразнее вводить через визовую политику, а не в рамках санкционного механизма ЕС.

Сложность проверки участия в боевых действиях

Одним из ключевых замечаний является сложность практического применения предложенных правил.

Европейские дипломаты отмечают, что новая норма фактически возлагает на государства-члены обязанность самостоятельно определять, принимало ли лицо участие в боевых действиях, что затрудняет реализацию решения.

Обсуждение более широкого пакета санкций

Помимо вопроса о въезде, в рамках 21-го пакета санкций также рассматриваются:

новые ограничения в отношении банков и операторов криптовалют;

меры против судов "теневого флота";

возможное расширение санкций на перевозку российского сжиженного газа;

дискуссии о механизме ограничения цены на российскую нефть.

Часть стран также выражает обеспокоенность в связи с предложениями ограничить импорт отдельных видов российской рыбной продукции.

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