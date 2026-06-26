ЕС продлил экономические санкции против РФ на год, - СМИ

Совет Европейского Союза 25 июня продлил действие санкций против России еще на один год - до 31 июля 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, обнародованном для журналистов.

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Санкции продлили на год вместо полугода

Решение было принято после заседания Европейского совета 18–19 июня 2026 года. Тогда лидеры ЕС договорились продлить экономические ограничения против России сразу на 12 месяцев.

Эти санкции действуют с 2014 года. После начала полномасштабной агрессии в феврале 2022 года они были значительно расширены.

Ограничения включают ключевые сферы. Речь идет о торговле, финансах, энергетике и технологиях двойного назначения. Также действует запрет на импорт российской нефти по морю и ограничения для отдельных финансовых учреждений и криптосервисов.

Кроме того, в ЕС приостановлена ​​деятельность ряда медиа, связанных с Кремлем. Также действуют механизмы противодействия обходу санкций.

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Политические изменения повлияли на решение

Такой шаг усложняет возможность блокирования решений отдельными странами.

Ранее некоторые государства использовали более короткий срок для политических торгов. В частности, Венгрия часто задерживала принятие санкционных решений. Иногда к этому присоединялась Словакия.

В последнее время при подготовке нового пакета санкций возникли затруднения из-за позиции Болгарии.

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