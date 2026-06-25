ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на рік, - ЗМІ

Рада Європейського Союзу 25 червня продовжила дію санкцій проти Росії ще на один рік — до 31 липня 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС, оприлюдненому для журналістів.

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Санкції продовжили на рік замість пів року

Рішення ухвалили після засідання Європейської ради 18–19 червня 2026 року. Тоді лідери ЄС домовилися продовжити економічні обмеження проти Росії одразу на 12 місяців.

Ці санкції діють із 2014 року. Після початку повномасштабної агресії у лютому 2022 року їх значно розширили.

Обмеження охоплюють ключові сфери. Йдеться про торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення. Також діє заборона на імпорт російської нафти морем і обмеження для окремих фінансових установ та криптосервісів.

Крім цього, у ЄС призупинено діяльність низки медіа, які пов’язані з Кремлем. Також діють механізми для протидії обходу санкцій.

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Політичні зміни вплинули на рішення

Такий крок ускладнює можливість блокування рішень окремими країнами.

Раніше деякі держави використовували коротший термін для політичних торгів. Зокрема, Угорщина часто затримувала ухвалення санкційних рішень. Іноді до цього приєднувалася Словаччина.

Останнім часом під час підготовки нового пакета санкцій виникли труднощі через позицію Болгарії.

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