Верховний Суд підтвердив санкції проти митрополита УПЦ МП Іосифа

Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність застосування санкцій до керуючого Роменською єпархією УПЦ МП, митрополита Роменського і Буринського Іосифа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Верховний Суд.

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Зазначається, що 23 червня Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо оскарження указів президента України в частині запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти митрополита.

Чому суд залишив санкції в силі

У Верховному Суді повідомили, що Велика Палата погодилася з висновками Касаційного адміністративного суду про правомірність застосування санкцій.

Суд врахував обставини, пов’язані з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України, публічною глорифікацією осіб, які здійснювали агресію, схваленням дій Росії та її збройних сил.

Також у рішенні йдеться про дії позивача, які, за оцінкою суду, створюють загрозу релігійного розколу в суспільстві.

Позов залишили без задоволення

Верховний Суд зазначив, що Велика Палата погодилася з рішенням Касаційного адміністративного суду про відмову в задоволенні позову.

Водночас суд уточнив та доповнив мотивувальну частину рішення з урахуванням стандартів судового перегляду у таких справах.

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