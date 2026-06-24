Верховный Суд подтвердил санкции в отношении митрополита УПЦ МП Иосифа
Большая палата Верховного суда подтвердила законность применения санкций в отношении управляющего Роменской епархией УПЦ МП, митрополита Роменского и Буринского Иосифа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Верховный Суд.
Отмечается, что 23 июня Большая палата Верховного Суда рассмотрела дело об обжаловании указов президента Украины в части введения персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении митрополита.
Почему суд оставил санкции в силе
В Верховном Суде сообщили, что Большая Палата согласилась с выводами Кассационного административного суда о правомерности применения санкций.
Суд учел обстоятельства, связанные с оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины, публичной героизацией лиц, совершивших агрессию, одобрением действий России и ее вооруженных сил.
Также в решении говорится о действиях истца, которые, по оценке суда, создают угрозу религиозного раскола в обществе.
Иск оставлен без удовлетворения
Верховный Суд отметил, что Большая Палата согласилась с решением Кассационного административного суда об отказе в удовлетворении иска.
В то же время суд уточнил и дополнил мотивировочную часть решения с учетом стандартов судебного пересмотра по таким делам.
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