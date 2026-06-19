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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Болгарія ветуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - прем’єр Радев

21 пакет санкцій ЄС: Болгарія ветуватиме

Прем'єр Болгарії Румен Радев заявив, що країна ветуватиме останній пакет санкцій ЄС проти Росії, оскільки той може негтивно позначитися на болгарській економіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Подробиці

"Існує значний ризик для діяльності Лукойлу. Ми хочемо, щоб його виключили зі списку", - сказав він.

Reuters зазначає, що "Лукойл" є одним з найбільших роздрібних продавців моторного палива в Болгарії та керує єдиним нафтопереробним заводом країни в Бургасі.

"Ці питання мають бути вирішені в межах органів ЄС, що приймають рішення. Яким чином ці санкції досі зупинили війну? І яким чином вони взагалі допомогли миру?" - додав прем'єр.

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Також, за словами Радева, Болгарія не погоджується із санкціями щодо глави РПЦ - патріарха Кіріла.

"Ця ​війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за межі економіки та енергетики, ми бачимо її вплив на культуру та спорт, і тепер їй залишається лише поглинути ⁠релігію", - сказав він.

Водночас він зазначив, що Болгарія підтримає процес переговорів щодо вступу України до ЄС.

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Новий пакет санкцій проти РФ

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Автор: 

Болгарія (836) санкції (13234) Євросоюз (15274) Радев Румен (29)
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Топ коментарі
+15
"Яким чином ці санкції досі зупинили війну? І яким чином вони взагалі допомогли миру?" - додав прем'єр.

Якби такі дебіли як ти їх не блокували з 2022 року, і вони приймалися не поступово і радикально, то зупинили б.
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19.06.2026 14:43 Відповісти
+12
Не стало Орбана появився Радеєв, чи не пора ЄС позбавляти права голосу маргеналам які на дотаціях.
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19.06.2026 14:45 Відповісти
+8
Та коли ж вже в ЄС ці продажні тварюки, що сидять на зарплаті у пуйла, закінчаться? Кінця і краю їм нема, наволочам!
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19.06.2026 14:46 Відповісти

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