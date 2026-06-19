Болгарія ветуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - прем’єр Радев
Прем'єр Болгарії Румен Радев заявив, що країна ветуватиме останній пакет санкцій ЄС проти Росії, оскільки той може негтивно позначитися на болгарській економіці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Подробиці
"Існує значний ризик для діяльності Лукойлу. Ми хочемо, щоб його виключили зі списку", - сказав він.
Reuters зазначає, що "Лукойл" є одним з найбільших роздрібних продавців моторного палива в Болгарії та керує єдиним нафтопереробним заводом країни в Бургасі.
"Ці питання мають бути вирішені в межах органів ЄС, що приймають рішення. Яким чином ці санкції досі зупинили війну? І яким чином вони взагалі допомогли миру?" - додав прем'єр.
Також, за словами Радева, Болгарія не погоджується із санкціями щодо глави РПЦ - патріарха Кіріла.
"Ця війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за межі економіки та енергетики, ми бачимо її вплив на культуру та спорт, і тепер їй залишається лише поглинути релігію", - сказав він.
Водночас він зазначив, що Болгарія підтримає процес переговорів щодо вступу України до ЄС.
Новий пакет санкцій проти РФ
- Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що у Єврокомісії презентували 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, що зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.
- Водночас Болгарія заявила, що не підтримує частину 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, через включення до нього глави Російської православної церкви патріарха Кирила.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби такі дебіли як ти їх не блокували з 2022 року, і вони приймалися не поступово і радикально, то зупинили б.