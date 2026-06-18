Фіцо хоче встановити пряму лінію зв’язку між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче запропонувати Євросоюзу організувати пряму лінію зв'язку між Україною та Росією.

Про це пише видання aktuality.sk, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що Фіцо вперше зустрінеться із новим прем'єром Угорщини Петером Мадяром.

Також він проведе переговори із президентом Володимиром Зеленським щодо майбутнього відносин між країнами.

"Я припускаю, що ми в першу чергу говоритимемо про процес вступу України до Європейського Союзу" ,- сказав словацький прем'єр.

Фіцо сказав, що не бачить причин, чому він не повинен підтримати спільне комюніке за підсумками саміту щодо України.

Він повторив, що Словаччина не надаватиме зброю чи фінансову допомогу Україні.

Видання зазначає, що на Європейській раді Фіцо хоче запропонувати встановлення прямої лінії зв'язку між Росією та Україною.

Водночас прем'єр Словаччини вважає великою помилкою, що кандидатуру колишнього канцлера ФРН Шредера як мирного переговорника відкинули.

"Переговорником може бути людина, яка знає обидві сторони", – каже він, додаючи, що робота Шредера в регіоні добре відома, і цю ідею потрібно переглянути.

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Що передувало?

Нагадаємо, що раніше видання Politico писало, що європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.

Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.

У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.

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