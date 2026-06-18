Фицо хочет наладить прямую линию связи между Украиной и РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет предложить Евросоюзу организовать прямую линию связи между Украиной и Россией.

Об этом пишет издание aktuality.sk, сообщает Цензор.НЕТ.

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Известно, что Фицо впервые встретится с новым премьером Венгрии Петером Мадяром.

Также он проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским о будущем отношений между странами.

"Я предполагаю, что мы в первую очередь будем говорить о процессе вступления Украины в Европейский Союз", — сказал словацкий премьер.

Фицо заявил, что не видит причин, по которым он не должен поддержать совместное коммюнике по итогам саммита, касающееся Украины.

Он повторил, что Словакия не будет предоставлять оружие или финансовую помощь Украине.

Издание отмечает, что на заседании Европейского совета Фицо хочет предложить налаживание прямой линии связи между Россией и Украиной.

В то же время премьер Словакии считает большой ошибкой отклонение кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Шредера в качестве посредника в мирных переговорах.

"Переговорщиком может быть человек, знакомый с обеими сторонами", — говорит он, добавляя, что работа Шредера в регионе хорошо известна, и эту идею нужно пересмотреть.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что ранее издание Politico писало, что европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах о прекращении полномасштабной войны России против Украины.

Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.

Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Аналогичную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.

В Германии также заявили, что эта кандидатура не стоит на повестке дня и не обсуждается на официальном уровне.

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