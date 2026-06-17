Болгарія не підтримує частину 21-го пакету санкцій ЄС через російського патріарха Кирила, - МЗС

Болгарія не підтримує частину нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, через включення до нього глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Велислава Петрова-Чамова, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пояснення Болгарії

За її словами, Болгарія заперечує проти деяких санкцій в енергетичному секторі, оскільки вони можуть вплинути на енергетичну безпеку країни.

Крім того, Софія виступає проти запровадження санкцій щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила. На думку глави МЗС Болгарії, це підпадає під категорію "символічних санкцій".

"Вони не мають жодного економічного ефекту і можуть бути контрпродуктивними, створюючи середовище, в якому ведеться антиєвропейська пропаганда і йдеться про втручання Європи в церковні відносини",- заявила Петрова-Чамова.

Читайте також: Лідери G7 сьогодні обговорять посилення тиску на Росію, - фон дер Ляєн

Новий пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що у Єврокомісії презентували 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, що зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

Читайте також: ЄС ухвалив нові санкції проти ВПК і тіньового флоту РФ