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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Болгарія не підтримує частину 21-го пакету санкцій ЄС через російського патріарха Кирила, - МЗС

Болгарія виступає проти частини 21-го пакета санкцій ЄС

Болгарія не підтримує частину нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, через включення до нього глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Велислава Петрова-Чамова, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Пояснення Болгарії

За її словами, Болгарія заперечує проти деяких санкцій в енергетичному секторі, оскільки вони можуть вплинути на енергетичну безпеку країни.

Крім того, Софія виступає проти запровадження санкцій щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила. На думку глави МЗС Болгарії, це підпадає під категорію "символічних санкцій".

"Вони не мають жодного економічного ефекту і можуть бути контрпродуктивними, створюючи середовище, в якому ведеться антиєвропейська пропаганда і йдеться про втручання Європи в церковні відносини",- заявила Петрова-Чамова.

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Новий пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що у Єврокомісії презентували 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, що зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

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Автор: 

Болгарія (834) Кирил (445) РПЦ (528) санкції (13228) Євросоюз (15259)
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17.06.2026 19:22 Відповісти
Болгари, болгари... Наївні болгари.
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17.06.2026 19:22 Відповісти
Про те, що Гундяєв вже "напрацював" на кримінальне преслідування з боку МКС - вона не згадує. А, якби хто нагадав - вона би слинявою піною заперечила.

Ну, ми вже парочку таких як от Радєв-Петрова вже бачили, в особах Орбана-Сіярто.
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17.06.2026 19:26 Відповісти
".... і примкнувша к нім болгарія" (С) )))
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17.06.2026 19:33 Відповісти
«А за дєньгі?» Дістали ці пострадянські проститутки.
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17.06.2026 19:41 Відповісти
Ще одні га...ни!!!
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17.06.2026 20:05 Відповісти
Слуг Гундяя і пуйла буде багато. Ми вже бачили угорців, словаки, болгар...Потрібно нашій владі просто працювати не на марафоні - забивати голови наріду лайном, а працювати з урядами партнерів.
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17.06.2026 20:23 Відповісти
 
 