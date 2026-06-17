Болгария не поддерживает часть 21-го пакета санкций ЕС из-за российского патриарха Кирилла, — МИД
Болгария не поддерживает часть нового, 21-го пакета санкций ЕС против России. В частности, из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Об этом заявила министр иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Объяснения Болгарии
По ее словам, Болгария возражает против некоторых санкций в энергетическом секторе, поскольку они могут повлиять на энергетическую безопасность страны.
Кроме того, София выступает против введения санкций в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. По мнению главы МИД Болгарии, это подпадает под категорию "символических санкций".
"Они не оказывают никакого экономического эффекта и могут быть контрпродуктивными, создавая среду, в которой ведется антиевропейская пропаганда и речь идет о вмешательстве Европы в церковные отношения", — заявила Петрова-Чамова.
Новый пакет санкций против РФ
Напомним, 9 июня сообщалось, что в Еврокомиссии представили 21-й пакет санкций ЕС против России, который будет сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.
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Ну, ми вже парочку таких як от Радєв-Петрова вже бачили, в особах Орбана-Сіярто.