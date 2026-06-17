РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15271 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
1 109 7

Болгария не поддерживает часть 21-го пакета санкций ЕС из-за российского патриарха Кирилла, — МИД

Болгария выступает против части 21-го пакета санкций ЕС

Болгария не поддерживает часть нового, 21-го пакета санкций ЕС против России. В частности, из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Объяснения Болгарии

По ее словам, Болгария возражает против некоторых санкций в энергетическом секторе, поскольку они могут повлиять на энергетическую безопасность страны.

Кроме того, София выступает против введения санкций в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. По мнению главы МИД Болгарии, это подпадает под категорию "символических санкций".

"Они не оказывают никакого экономического эффекта и могут быть контрпродуктивными, создавая среду, в которой ведется антиевропейская пропаганда и речь идет о вмешательстве Европы в церковные отношения", — заявила Петрова-Чамова.

Читайте также: Лидеры G7 сегодня обсудят усиление давления на Россию, — фон дер Ляйен

Новый пакет санкций против РФ

Напомним, 9 июня сообщалось, что в Еврокомиссии представили 21-й пакет санкций ЕС против России, который будет сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.

Читайте также: ЕС принял новые санкции против ВПК и теневого флота РФ

Автор: 

Болгария (690) Кирилл (1065) РПЦ (755) санкции (12075) Евросоюз (18227)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😈😈😈
показать весь комментарий
17.06.2026 19:22 Ответить
Болгари, болгари... Наївні болгари.
показать весь комментарий
17.06.2026 19:22 Ответить
Про те, що Гундяєв вже "напрацював" на кримінальне преслідування з боку МКС - вона не згадує. А, якби хто нагадав - вона би слинявою піною заперечила.

Ну, ми вже парочку таких як от Радєв-Петрова вже бачили, в особах Орбана-Сіярто.
показать весь комментарий
17.06.2026 19:26 Ответить
".... і примкнувша к нім болгарія" (С) )))
показать весь комментарий
17.06.2026 19:33 Ответить
«А за дєньгі?» Дістали ці пострадянські проститутки.
показать весь комментарий
17.06.2026 19:41 Ответить
Ще одні га...ни!!!
показать весь комментарий
17.06.2026 20:05 Ответить
Слуг Гундяя і пуйла буде багато. Ми вже бачили угорців, словаки, болгар...Потрібно нашій владі просто працювати не на марафоні - забивати голови наріду лайном, а працювати з урядами партнерів.
показать весь комментарий
17.06.2026 20:23 Ответить
 
 