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Новости Санкции ЕС против России
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Болгария наложит вето на новый пакет санкций ЕС против России, - премьер Радев

21-й пакет санкций ЕС: Болгария наложит вето

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна наложит вето на последний пакет санкций ЕС против России, поскольку он может негативно сказаться на болгарской экономике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Подробности

"Существует значительный риск для деятельности "Лукойла". Мы хотим, чтобы его исключили из списка", - сказал он.

Reuters отмечает, что "Лукойл" является одним из крупнейших розничных продавцов моторного топлива в Болгарии и управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе.

"Эти вопросы должны быть решены в рамках решающих органов ЕС. Каким образом эти санкции до сих пор остановили войну? И каким образом они вообще помогли миру?" - добавил премьер.

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Кроме того, по словам Радева, Болгария не согласна с санкциями в отношении главы РПЦ - патриарха Кирилла.

"Эта война уже вышла за пределы окопов; она выходит за пределы экономики и энергетики, мы видим ее влияние на культуру и спорт, и теперь ей остается только поглотить религию", - сказал он.

В то же время он отметил, что Болгария поддержит процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Новый пакет санкций против РФ

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Автор: 

Болгария (692) санкции (12079) Евросоюз (18237) Радев Румен (26)
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Топ комментарии
+11
"Яким чином ці санкції досі зупинили війну? І яким чином вони взагалі допомогли миру?" - додав прем'єр.

Якби такі дебіли як ти їх не блокували з 2022 року, і вони приймалися не поступово і радикально, то зупинили б.
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19.06.2026 14:43 Ответить
+9
Не стало Орбана появився Радеєв, чи не пора ЄС позбавляти права голосу маргеналам які на дотаціях.
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19.06.2026 14:45 Ответить
+7
Та коли ж вже в ЄС ці продажні тварюки, що сидять на зарплаті у пуйла, закінчаться? Кінця і краю їм нема, наволочам!
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19.06.2026 14:46 Ответить

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