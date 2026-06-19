Болгария наложит вето на новый пакет санкций ЕС против России, - премьер Радев

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна наложит вето на последний пакет санкций ЕС против России, поскольку он может негативно сказаться на болгарской экономике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Существует значительный риск для деятельности "Лукойла". Мы хотим, чтобы его исключили из списка", - сказал он.

Reuters отмечает, что "Лукойл" является одним из крупнейших розничных продавцов моторного топлива в Болгарии и управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе.

"Эти вопросы должны быть решены в рамках решающих органов ЕС. Каким образом эти санкции до сих пор остановили войну? И каким образом они вообще помогли миру?" - добавил премьер.

Читайте: Фицо хочет наладить прямую линию связи между Украиной и РФ

Кроме того, по словам Радева, Болгария не согласна с санкциями в отношении главы РПЦ - патриарха Кирилла.

"Эта война уже вышла за пределы окопов; она выходит за пределы экономики и энергетики, мы видим ее влияние на культуру и спорт, и теперь ей остается только поглотить религию", - сказал он.

В то же время он отметил, что Болгария поддержит процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Читайте: 21-й пакет санкций против РФ уже "на столе", - Каллас

Новый пакет санкций против РФ

Напомним, 9 июня сообщалось, что в Еврокомиссии представили 21-й пакет санкций ЕС против России, который будет сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.

В то же время Болгария заявила, что не поддерживает часть 21-го пакета санкций ЕС против России. В частности, из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Читайте: Исключение из санкций для российской нефти закончилось. За это время РФ дополнительно заработала $2 миллиарда