21-й пакет санкций против РФ уже "на столе", — Каллас

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России находится "на столе", и выразила надежду на его скорейшее утверждение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Каллас сказала в комментариях СМИ перед саммитом лидеров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Давление на РФ

В частности, Каллас отметила, что Украина будет первоочередной темой обсуждений.

"У нас "на столе" 21-й пакет санкций, и я действительно надеюсь, что мы сможем быстро продвигаться с его утверждением — ведь это работает параллельно с дальнобойными ударами Украины. Давление на Россию должно усиливаться", — подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21-й пакет санкций ЕС против РФ охватит более 30 компаний в сфере производства дронов, — Каллас

Новый пакет санкций против РФ

Напомним, 9 июня сообщалось, что в Еврокомиссии представили 21-й пакет санкций ЕС против России, который будет сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.

В то же время Болгария заявила, что не поддерживает часть 21-го пакета санкций ЕС против России. В частности, из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Читайте также: Удар по Лавре разоблачил абсурдность заявлений РФ о "защите христианства", — Каллас