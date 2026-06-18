21-й пакет санкций против РФ уже "на столе", — Каллас
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России находится "на столе", и выразила надежду на его скорейшее утверждение.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Каллас сказала в комментариях СМИ перед саммитом лидеров.
Давление на РФ
В частности, Каллас отметила, что Украина будет первоочередной темой обсуждений.
"У нас "на столе" 21-й пакет санкций, и я действительно надеюсь, что мы сможем быстро продвигаться с его утверждением — ведь это работает параллельно с дальнобойными ударами Украины. Давление на Россию должно усиливаться", — подчеркнула она.
Новый пакет санкций против РФ
- Напомним, 9 июня сообщалось, что в Еврокомиссии представили 21-й пакет санкций ЕС против России, который будет сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.
- В то же время Болгария заявила, что не поддерживает часть 21-го пакета санкций ЕС против России. В частности, из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
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