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Новости Санкции ЕС против России
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21-й пакет санкций против РФ уже "на столе", — Каллас

Каллас о 21-м пакете санкций против РФ

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России находится "на столе", и выразила надежду на его скорейшее утверждение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Каллас сказала в комментариях СМИ перед саммитом лидеров.

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Давление на РФ

В частности, Каллас отметила, что Украина будет первоочередной темой обсуждений.

"У нас "на столе" 21-й пакет санкций, и я действительно надеюсь, что мы сможем быстро продвигаться с его утверждением — ведь это работает параллельно с дальнобойными ударами Украины. Давление на Россию должно усиливаться", — подчеркнула она.

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Новый пакет санкций против РФ

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