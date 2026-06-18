21-й пакет санкцій проти РФ уже "на столі", - Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії перебуває "на столі" і висловила сподівання на його швидке затвердження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Каллас сказала у коментарях ЗМІ перед самітом лідерів.

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Тиск на РФ

Так, Каллас зазначила, що Україна буде першочерговою темою обговорень.

"У нас "на столі" 21-й пакет санкцій, і я справді сподіваюся, що ми зможемо швидко рухатися із його затвердженням – адже це працює паралельно із далекобійними ударами України. Тиск на Росію має посилюватися", – наголосила вона.

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Новий пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що у Єврокомісії презентували 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, що зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

Водночас Болгарія заявила, що не підтримує частину 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, через включення до нього глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

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