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Новини Санкції ЄС проти Росії
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21-й пакет санкцій проти РФ уже "на столі", - Каллас

Каллас про 21 пакет санкцій проти РФ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії перебуває "на столі" і висловила сподівання на його швидке затвердження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Каллас сказала у коментарях ЗМІ перед самітом лідерів.

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Тиск на РФ

Так, Каллас зазначила, що Україна буде першочерговою темою обговорень.

"У нас "на столі" 21-й пакет санкцій, і я справді сподіваюся, що ми зможемо швидко рухатися із його затвердженням – адже це працює паралельно із далекобійними ударами України. Тиск на Росію має посилюватися", – наголосила вона.

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Новий пакет санкцій проти РФ

Також читайте: Удар по Лаврі викрив абсурдність заяв РФ про "захист християнства", - Каллас

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