ЄС може пом’якшити заборону на в’їзд для учасників війни РФ, - ЗМІ
Євросоюз відмовився від ширшої заборони та може обмежити в'їзд лише учасникам бойових дій, передбачивши додаткові винятки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Euronews.
Заборону планують поширити лише на короткострокові візи та на осіб, які безпосередньо брали участь у бойових діях в Україні з лютого 2022 року. Початковий план Єврокомісії був набагато ширшим і охоплював всіх пов'язаних з російською армією людей, в тому числі адміністративний та тиловий персонал.
Перша версія пропонувала вважати кожного заявника причетним до бойових дій в Україні, якщо той не доведе протилежне. Новий варіант не містить такого положення.
У пом'якшеному варіанті розширили перелік винятків. Спочатку винятки передбачалися для тих, хто доведе, що є дисидентом або перебіжчиком з армії РФ. Тепер допускатиметься і в'їзд чи транзит з гуманітарних причин, на користь держави або в рамках міжнародних зобов'язань. У таких випадках віза діятиме лише на території країни ЄС, яка її видала.
Посли ЄС мають обговорити пропозицію в середу, 15 липня, щоб прийняти 21-й пакет санкцій до середини липня.
Що передувало?
Франція та Італія занепокоєні новими санкційними пропозиціями ЄС щодо Росії, зокрема забороною в’їзду колишнім військовим та змінами у нафтовій політиці.
Будь ласка, зачекайте...
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П.С - welcome to Europe 💩
Та й кров на них не так вже й видно.