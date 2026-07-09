ЄС може пом’якшити заборону на в’їзд для учасників війни РФ, - ЗМІ

Євросоюз відмовився від ширшої заборони та може обмежити в'їзд лише учасникам бойових дій, передбачивши додаткові винятки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Euronews.

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Заборону планують поширити лише на короткострокові візи та на осіб, які безпосередньо брали участь у бойових діях в Україні з лютого 2022 року. Початковий план Єврокомісії був набагато ширшим і охоплював всіх пов'язаних з російською армією людей, в тому числі адміністративний та тиловий персонал.

Перша версія пропонувала вважати кожного заявника причетним до бойових дій в Україні, якщо той не доведе протилежне. Новий варіант не містить такого положення.

У пом'якшеному варіанті розширили перелік винятків. Спочатку винятки передбачалися для тих, хто доведе, що є дисидентом або перебіжчиком з армії РФ. Тепер допускатиметься і в'їзд чи транзит з гуманітарних причин, на користь держави або в рамках міжнародних зобов'язань. У таких випадках віза діятиме лише на території країни ЄС, яка її видала.

Посли ЄС мають обговорити пропозицію в середу, 15 липня, щоб прийняти 21-й пакет санкцій до середини липня.

Що передувало?

Франція та Італія занепокоєні новими санкційними пропозиціями ЄС щодо Росії, зокрема забороною в’їзду колишнім військовим та змінами у нафтовій політиці.

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