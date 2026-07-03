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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Італія слідом за Болгарією виступила проти санкцій ЄС щодо російського патріарха Кирила

кирил

Італія виступила проти планів Європейського Союзу запровадити санкції щодо очільника Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

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Причина такої позиції

Джерела видання стверджують, що позиція Риму безпосередньо повʼязана з Ватиканом — буцімто Італія не хоче запроваджувати санкції проти очільника християнської церкви, попри те що патріарх Кирило неодноразово публічно підтримував і виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше проти санкцій щодо патріарха Кирила виступила також Болгарія.

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Що передувало?

Додамо, що ЄС уперше спробував внести Кирила до санкційного списку у 2022 році, звинувативши його в підтримці повномасштабного вторгнення та поширенні пропаганди. 

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Автор: 

Італія (1701) Кирил (447) санкції (13253) Євросоюз (15351)
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Топ коментарі
+6
ні це та сама европа до якої усі так хочуть потрапити за будь що.....
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04.07.2026 00:02 Відповісти
+4
Дно.
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03.07.2026 23:57 Відповісти
+4
Певен, що в цього підараса і нерухомість в Італії знайдеться.
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04.07.2026 00:02 Відповісти

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