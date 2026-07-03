Італія слідом за Болгарією виступила проти санкцій ЄС щодо російського патріарха Кирила

Італія виступила проти планів Європейського Союзу запровадити санкції щодо очільника Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

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Причина такої позиції

Джерела видання стверджують, що позиція Риму безпосередньо повʼязана з Ватиканом — буцімто Італія не хоче запроваджувати санкції проти очільника християнської церкви, попри те що патріарх Кирило неодноразово публічно підтримував і виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше проти санкцій щодо патріарха Кирила виступила також Болгарія.

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Що передувало?

Нагадаємо, премʼєр Болгарії Румен Радев заявив, що країна незгодна із санкціями проти російського патріарха Кирила. Він сказав, що Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії, бо обмеження можуть вдарити по економіці країни.

Додамо, що ЄС уперше спробував внести Кирила до санкційного списку у 2022 році, звинувативши його в підтримці повномасштабного вторгнення та поширенні пропаганди.

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