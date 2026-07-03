Болгарія погрожує заблокувати 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ, якщо з нього не приберуть главу РПЦ Кирила та співзасновника "Лукойла"
Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія виступить проти нового пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії, якщо з обмежень не виключать главу РПЦ Кирила та співзасновника компанії "Лукойл" у Болгарії Вагіта Алекперова.
Відповідні вимоги політик озвучив під час серії запитань і відповідей у болгарському парламенті у п’ятницю, 3 липня, пише BNR News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Позиція Болгарії
За його словами, виключення Алекперова із санкційного списку потрібне для захисту енергетичних інтересів Боргарії.
На запитання про можливість запровадження санкцій проти російського патріарха Кирила Румен Радев відповів, що його не цікавить сама особа, але зазначив, що патріарх Кирил є главою Російської православної церкви.
Новий пакет санкцій проти РФ
- Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що у Єврокомісії презентували 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, що зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.
- Водночас Болгарія заявила, що не підтримує частину 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, через включення до нього глави Російської православної церкви патріарха Кирила.
Топ коментарі
+9 The Fifth Third
показати весь коментар03.07.2026 19:47 Відповісти Посилання
+4 Ольга Пелле
показати весь коментар03.07.2026 19:44 Відповісти Посилання
+3 Serg Oberemok
показати весь коментар03.07.2026 20:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль