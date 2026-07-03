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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Болгарія погрожує заблокувати 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ, якщо з нього не приберуть главу РПЦ Кирила та співзасновника "Лукойла"

радев

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія виступить проти нового пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії, якщо з обмежень не виключать главу РПЦ Кирила та співзасновника компанії "Лукойл" у Болгарії Вагіта Алекперова.

Відповідні вимоги політик озвучив під час серії запитань і відповідей у болгарському парламенті у п’ятницю, 3 липня, пише BNR News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція Болгарії 

За його словами, виключення Алекперова із санкційного списку потрібне для захисту енергетичних інтересів Боргарії.

На запитання про можливість запровадження санкцій проти російського патріарха Кирила Румен Радев відповів, що його не цікавить сама особа, але зазначив, що патріарх Кирил є главою Російської православної церкви.

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Новий пакет санкцій проти РФ

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Автор: 

Болгарія (841) Кирил (447) санкції (13251) Євросоюз (15351) Лукойл (208)
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Топ коментарі
+9
його не цікавить особа кіріла, але цікавлять російські православниє доллари
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03.07.2026 19:47 Відповісти
+4
А від інших ще гонорар не отримав?
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03.07.2026 19:44 Відповісти
+3
Комуністичні недобитки всі з варшавського договору куплені парашою і ніяка демократія на них не діє сиділи у креслах вивіску дмінили і сидять дехто передав у спадок своєму сину
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03.07.2026 20:05 Відповісти

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