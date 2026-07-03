Болгария угрожает заблокировать 21-й пакет санкций ЕС против РФ, если из него не будут исключены глава РПЦ Кирилл и соучредитель "Лукойла"
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София выступит против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, если из списка ограничений не будут исключены глава РПЦ Кирилл и соучредитель компании "Лукойл" в Болгарии Вагит Алекперов.
Соответствующие требования политик озвучил во время серии вопросов и ответов в болгарском парламенте в пятницу, 3 июля, пишет BNR News, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Болгарии
По его словам, исключение Алекперова из санкционного списка необходимо для защиты энергетических интересов Болгарии.
На вопрос о возможности введения санкций против российского патриарха Кирилла Румен Радев ответил, что его не интересует сама личность, но отметил, что патриарх Кирилл является главой Русской православной церкви.
Новый пакет санкций против РФ
- Напомним, 9 июня сообщалось, что в Еврокомиссии представили 21-й пакет санкций ЕС против России, который будет сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.
- В то же время Болгария заявила, что не поддерживает часть 21-го пакета санкций ЕС против России. В частности, из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
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