Болгария угрожает заблокировать 21-й пакет санкций ЕС против РФ, если из него не будут исключены глава РПЦ Кирилл и соучредитель "Лукойла"

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София выступит против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, если из списка ограничений не будут исключены глава РПЦ Кирилл и соучредитель компании "Лукойл" в Болгарии Вагит Алекперов.

Соответствующие требования политик озвучил во время серии вопросов и ответов в болгарском парламенте в пятницу, 3 июля, пишет BNR News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Болгарии

По его словам, исключение Алекперова из санкционного списка необходимо для защиты энергетических интересов Болгарии.

На вопрос о возможности введения санкций против российского патриарха Кирилла Румен Радев ответил, что его не интересует сама личность, но отметил, что патриарх Кирилл является главой Русской православной церкви.

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Новый пакет санкций против РФ

Напомним, 9 июня сообщалось, что в Еврокомиссии представили 21-й пакет санкций ЕС против России, который будет сосредоточен на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.

В то же время Болгария заявила, что не поддерживает часть 21-го пакета санкций ЕС против России. В частности, из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

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