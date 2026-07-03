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Новости Санкции ЕС против России
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Болгария угрожает заблокировать 21-й пакет санкций ЕС против РФ, если из него не будут исключены глава РПЦ Кирилл и соучредитель "Лукойла"

радев

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София выступит против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, если из списка ограничений не будут исключены глава РПЦ Кирилл и соучредитель компании "Лукойл" в Болгарии Вагит Алекперов.

Соответствующие требования политик озвучил во время серии вопросов и ответов в болгарском парламенте в пятницу, 3 июля, пишет BNR News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Болгарии 

По его словам, исключение Алекперова из санкционного списка необходимо для защиты энергетических интересов Болгарии.

На вопрос о возможности введения санкций против российского патриарха Кирилла Румен Радев ответил, что его не интересует сама личность, но отметил, что патриарх Кирилл является главой Русской православной церкви.

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Новый пакет санкций против РФ

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Автор: 

Болгария (696) Кирилл (1066) санкции (12095) Евросоюз (18293) Лукойл (40)
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Топ комментарии
+13
його не цікавить особа кіріла, але цікавлять російські православниє доллари
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03.07.2026 19:47 Ответить
+7
А від інших ще гонорар не отримав?
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03.07.2026 19:44 Ответить
+4
Комуністичні недобитки всі з варшавського договору куплені парашою і ніяка демократія на них не діє сиділи у креслах вивіску дмінили і сидять дехто передав у спадок своєму сину
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03.07.2026 20:05 Ответить

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