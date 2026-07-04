Италия вслед за Болгарией выступила против санкций ЕС в отношении российского патриарха Кирилла

Италия выступила против планов Европейского Союза ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

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Причина такой позиции

Источники издания утверждают, что позиция Рима напрямую связана с Ватиканом — якобы Италия не хочет вводить санкции против главы христианской церкви, несмотря на то что патриарх Кирилл неоднократно публично поддерживал и оправдывал полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее против санкций в отношении патриарха Кирилла выступила также Болгария.

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Что этому предшествовало?

Напомним, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна не согласна с санкциями против российского патриарха Кирилла. Он сказал, что Болгария наложит вето на новый пакет санкций ЕС против России, поскольку ограничения могут ударить по экономике страны.

Добавим, что ЕС впервые попытался внести Кирилла в санкционный список в 2022 году, обвинив его в поддержке полномасштабного вторжения и распространении пропаганды.

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