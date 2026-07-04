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Новости Санкции ЕС против России
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Италия вслед за Болгарией выступила против санкций ЕС в отношении российского патриарха Кирилла

кирил

Италия выступила против планов Европейского Союза ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

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Причина такой позиции

Источники издания утверждают, что позиция Рима напрямую связана с Ватиканом — якобы Италия не хочет вводить санкции против главы христианской церкви, несмотря на то что патриарх Кирилл неоднократно публично поддерживал и оправдывал полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее против санкций в отношении патриарха Кирилла выступила также Болгария.

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Что этому предшествовало?

Добавим, что ЕС впервые попытался внести Кирилла в санкционный список в 2022 году, обвинив его в поддержке полномасштабного вторжения и распространении пропаганды. 

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Автор: 

Италия (1746) Кирилл (1066) санкции (12096) Евросоюз (18293)
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Топ комментарии
+6
ні це та сама европа до якої усі так хочуть потрапити за будь що.....
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04.07.2026 00:02 Ответить
+4
Дно.
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03.07.2026 23:57 Ответить
+4
Певен, що в цього підараса і нерухомість в Італії знайдеться.
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04.07.2026 00:02 Ответить

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