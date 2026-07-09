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Новости Санкции ЕС против России
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ЕС может смягчить запрет на въезд для участников войны РФ, - СМИ

ЕС сузил план запрета на въезд для российских военных

Евросоюз отказался от более широкого запрета и может ограничить въезд только участникам боевых действий, предусмотрев дополнительные исключения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Euronews.

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Запрет планируется распространить только на краткосрочные визы и на лиц, непосредственно участвовавших в боевых действиях в Украине с февраля 2022 года. Первоначальный план Еврокомиссии был гораздо шире и охватывал всех людей, связанных с российской армией, в том числе административный и тыловой персонал.

Первая версия предлагала считать каждого заявителя причастным к боевым действиям в Украине, если тот не докажет обратное. Новый вариант не содержит такого положения.

В смягченном варианте расширили перечень исключений. Изначально исключения предусматривались для тех, кто докажет, что является диссидентом или перебежчиком из армии РФ. Теперь будет допускаться и въезд или транзит по гуманитарным причинам, в интересах государства или в рамках международных обязательств. В таких случаях виза будет действовать только на территории страны ЕС, которая ее выдала.

Послы ЕС должны обсудить предложение в среду, 15 июля, чтобы принять 21-й пакет санкций до середины июля.

Что этому предшествовало?

Франция и Италия обеспокоены новыми санкционными предложениями ЕС в отношении России, в частности запретом на въезд бывшим военным и изменениями в нефтяной политике.

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Автор: 

санкции (12104) Евросоюз (18300)
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Топ комментарии
+9
Стратегія ***** на втому європейців від війни виявилася , в цілому , вірною . В світі де немає інших цінноcтей окрім грошей - всіх можна купити і все можна продати !
П.С - welcome to Europe 💩
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09.07.2026 14:11 Ответить
+8
Гроші не пахнуть, еге ж.
Та й кров на них не так вже й видно.
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09.07.2026 14:09 Ответить
+7
А що потім буде робити ЄС, коли в'їде їх достаточно для допомоги ху.... лостану при вторгненні. Вам своєї 5 колони мало
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09.07.2026 14:09 Ответить

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