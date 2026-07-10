Сибига о 21-м пакете санкций ЕС: У россиян должна "экономически гореть земля под ногами"

Глава МИД Украины Андрей Сибига озвучил свои ожидания относительно 21-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Министр отметил, что примет участие во встрече Совета министров иностранных дел в Брюсселе 13 июля.

Она будет состоять из двух частей. Первая будет посвящена возвращению удерживаемых Россией гражданских лиц, в частности детей, а вторая — политическая.

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"Конечно, санкции, укрепление наших оборонных возможностей, энергетика в преддверии зимы и открытие кластеров — наш путь к получению полноправного членства в Европейском Союзе", — сказал Сибига.

Также главу МИД попросили прокомментировать обсуждение принятия в ЕС "облегчённого" варианта санкций против РФ.

"Я не знаю, что такое "смягченные", я знаю, что такое действенные санкции. Мы настаиваем на действенных пакетах санкций, от которых у россиян должна экономически гореть земля под ногами, так же как она горит от наших дальнобойных специальных санкций", — подчеркнул министр.

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Что этому предшествовало?

Франция и Италия обеспокоены новыми санкционными предложениями ЕС в отношении России, в частности запретом на въезд бывшим военным и изменениями в нефтяной политике.

По данным СМИ, ЕС может смягчить запрет на въезд для участников войны со стороны РФ.

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